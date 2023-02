Pierre Delettre, organisateur des Legend Boucles l'assure : « Je prévois une réduction drastique du nombre de rallyes belges »

Du coup, l’organisateur des Legend Boucles, ce week-end à Bastogne, ne lésine pas sur la sécurité pour laquelle il a souvent été un précurseur. Cette année encore, alors que les rallyes sont menacés en raison des tragiques accidents de fin de saison dernière, alors que 13 bourgmestres de Hesbaye et maintenant celui de Marchin ont interdit le passage de rallyes sur leur territoire, Pierre Delettre innove et crée même un nouveau rallye du côté de Bertrix.

Pierre expliquez-nous le principe des « slow zones » ?

On a décidé de remplacer les chicanes pour trois raisons principales. D’abord car nous dépendions du fermier du coin qui, parfois, oubliait de nous apporter les ballots. Ensuite car cela pouvait s’avérer dangereux en générant des accidents. Enfin, ce n’était pas très équitable sportivement, car elles pouvaient s’ouvrir ou se refermer au fil des passages. Le principe des slow zones vient du circuit. Durant un minimum de 200 mètres, on neutralise la course à 36 km/h, soit 10 secondes pour 100 m. L’entrée de zone est signalée par un panneau rouge, la sortie par un signal vert. Si elle fait 200m, vous devrez rester 20 secondes dans la zone. Si vous en sortez après 19 secondes, vous serez pénalisé. Tout cela est contrôlé électroniquement et par satellite grâce au système Tripy, le boîtier obligatoire à bord de toutes les autos.

Combien y aura-t-il de slow zones sur l’épreuve et où les placez-vous ?

Il y en a trois ou quatre par Regularity Test. On les met généralement à l’entrée des agglomérations ou alors, par exemple, avant des endroits où il est difficile de canaliser le public, parfois trop nombreux, comme à l’épingle de Sûre. Du coup, on ralentit les concurrents dans l’épingle ou juste avant pour tuer le spectacle ou réduire considérablement la vitesse. Le public ne viendra donc plus à cet endroit et le problème est réglé.

Ce système pourrait-il être appliqué aux rallyes traditionnels ASAF ou du championnat de Belgique ? L’utiliserez-vous lors de la nouvelle manche du BRC à Bertrix ?

On en a déjà discuté avec Alain Penasse, responsable de la sécurité sur les rallyes, et Xavier Schène, le directeur du RACB. Le problème est que cela a un coût : 130 euros de location de boîtier plus les frais pour la collection et gestion des données, soit une répercussion de l’ordre de 200 euros sur le prix de l’engagement. C’est donc impossible dans les petits rallyes puisque l’ASAF limite les droits de participation à 350 euros. Pour moi, la sécurité n’a pas de prix.

On a coutume de dire que le rallye est plus dangereux que le circuit…

C’est faux pour les pilotes. J’organise dans les deux disciplines et j’ai connu nettement plus de décès sur piste. Mais c’est généralement beaucoup plus caché. Il y a plus de morts en une année sur les circuits de Mettet, Francorchamps et Zolder, notamment lors des tracks days, qu’en 20 ans de rallye. Côté spectateurs évidemment, c’est différent. Le public est hors d’atteinte. En circuit, ce sont plus les commissaires qui sont exposés au danger.

Après les dramatiques accidents de l’an dernier, avez-vous éprouvé plus de difficultés à recevoir certaines autorisations de passages des communes ?

Non, mais il faut dire que nous allons déjà beaucoup plus loin que l’arrêté Peeters de 2003 en matière de sécurité. Une cellule de 80 personnes est chargée d’assurer la sécurité avec un hélicoptère, des drones… En plus des commissaires et des stewards. Notre plan de sécurité est aussi élaboré que celui pour une manche moderne, même si cela va moins vite et donc c’est forcément moins dangereux. D’ailleurs Alain Penasse a assisté à une réunion et m’a confié que c’était dix fois plus compliqué qu’à Ypres. On a l’avantage du terrain dans la province du Luxembourg avec certaines spéciales sans une seule maison. Si l’on interdit à terme les passages en agglomération, il y en a certains qui vont avoir très difficile à encore trouver un parcours. Pour revenir aux bourgmestres, non seulement ils nous accueillent généralement très bien, mais certains vont même plus loin. Ainsi, c’est à la demande du bourgmestre de Bertrix que l’on va organiser une nouvelle manche du BRC.

Vous avez aussi lancé une application grâce à laquelle les spectateurs peuvent vous signaler en direct un danger grâce à un bouton orange et l’envoi de photos…

Oui, elle servira à signaler un accident, un obstacle sur la spéciale, comme une vache qui se serait échappée. Nous n’appelons pas les gens à la délation et il y aura un tri effectué dans les informations que nous recevrons. On gérera cela avec l’ancien patron de la police de Bastogne.

On entend aussi souvent parler de responsabilisation des spectateurs. Qu’entendez-vous par là ?

Qu’il y a 99,9 % de fans bien éduqués et responsables et seulement 0,1 % d’inconscients ou d’indisciplinés. On invite le public à avertir les personnes mal placées et leur demander gentiment de bouger. C’est une question de respect : des pilotes, de l’organisation et des autres spectateurs. Il ne faut pas agresser les gens. Personnellement, je passe une demi-heure avant les concurrents et il m’arrive souvent de m’arrêter pour demander à des spectateurs de se déplacer. Ce qu’ils font généralement de suite. J’ai parfois dû raisonner des riverains faisant un barbecue dans leur jardin placé dans une échappatoire ou même aller sonner à une maison, car il y avait cinq gosses sans surveillance au bord de la route.

Craignez-vous pour l’avenir des rallyes en Belgique ?

Je pense que l’on va assister à une réduction drastique du nombre d’épreuves, vu les conditions qui vont être imposées dans le futur aux organisateurs. Cela coûte cher et certaines petites organisations ne pourront pas survivre financièrement. Au lieu de faire dix ‘provinciaux’, les amateurs devront se concocter un programme de 2 ou 3 épreuves nationales où la sécurité de tous sera accrue grâce à un grand nombre de concurrents. Comme pour le GP de Belgique de F1, il faudrait aussi faire une vraie étude économique sur les retombées d’un rallye au niveau de l’horeca, mais aussi ce que cela génère comme emplois. Ici avec 240 autos, ce sont des milliers de personnes qui travaillent durant le week-end. Rien que chez Andes Racing, il y a 22 mécaniciens. Enfin, je dirais que les problèmes sont en général spécifiques à certaines épreuves, comme on a encore pu le voir au Condroz.

On a de plus en plus tendance dans notre société à tout interdire…

C’est vrai. On va peut-être devoir en venir, comme en France ou jadis dans la Clémentine, à n’autoriser le public que dans certains endroits bien surveillés. Il faut de toute manière relever le niveau général de sécurité. Se remettre en questions. Après chaque édition des Legend, j’analyse les vidéos des caméras embarquées et j’ai 300 pages de notes. Je repère les virages où il faudra mettre plus de sécurité l’année suivante.

Renaud Jamoul a lancé une pétition pour défendre le rallye…

L’idée est bonne, mais cela a été fait en anglais et elle n’a récolté que 1 500 signatures. C’est très décevant. En 24h, il y a eu 25 000 signatures à Bruxelles pour la réouverture d’une boîte de nuit. Il faut que les fans se fassent plus entendre. S’il y a 100 000 signatures, les bourgmestres réfléchiront à deux fois avant d’interdire le passage d’un rallye sur leur commune, car ils auront peur de perdre des électeurs. Déjà à Hannut, je serais curieux de connaître le nombre d’anti-rallyes qui ont fait réagir le bourgmestre et le nombre de mécontents qui ne voteront plus pour lui… Ils subissent aussi la pression de médias généralistes n’y connaissant rien. Vous devez être gêné de certains confrères de la télé ou des rubriques chiens écrasés.

Il y a aussi la pression des écolos ?

Non, pas tellement. Ils ne sont pas contre quand c’est bien organisé. Certains élus écolos viennent d’ailleurs voir notre rallye. Il faut savoir qu’une marche Adeps pollue plus la forêt que notre rallye. Les abords des routes sont dans un état lamentable après les passages des promeneurs. Tandis que de notre côté, après le passage de la dernière voiture, une troupe de scouts nettoie les zones spectateurs.