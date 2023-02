Avec Bayo et Stulic, Charleroi est d’attaque

Bayo à l’entraînement

La bienvenue, elle, concernait le revenant Vakoun Bayo. L’attaquant ivoirien prêté (sans option) par Watford a retrouvé un vestiaire qu’il connaît déjà fort bien puisqu’il y évoluait encore il y a six mois à peine. Il a vite retrouvé ses habitudes et a repris le casier laissé vide par Anthony Descotte, entre Van Cleemput et Badji. Après une prise de sang pour vérifier certains paramètres physiologiques, il a participé à l’entraînement collectif à Marcinelle de 10h45 à 12h15.

Descotte (Utrecht) et Bessilé (Eupen) prêtés

Pendant ce temps-là, Descotte était donc en route pour Utrecht. Son départ a été acté vers 14h. Il s’agit d’un prêt de 6 mois – et non pas 18 comme il en était question dans un premier temps – assorti d’une option d’achat. Le jeune international U20 n’a jamais saisi les rares chances reçues au Sporting et il aspire à véritablement lancer sa carrière aux Pays-Bas.

Autre dénouement dans le sens des départs, vers 18h45. N’ayant pas pu boucler le transfert du défenseur ciblé, Eupen, qui s’était aussi renseigné sur Dorian Dessoleil, est revenu à la charge pour Loïc Bessilé. Le défenseur togolais, qui avait aussi des pistes dans les pays de l’Est et une en MLS, a accepté de rejoindre Edward Still chez les Pandas. Un prêt sec.

Stulic pour 750 000 €

À Charleroi, le dossier prioritaire Nikola Stulic (21 ans) a malmené la direction carolo durant une bonne partie de la journée. Pour rappel, le RCSC disposait d’un accord avec le club serbe de Radnicki Nis ainsi qu’avec le joueur (contrat jusque 2026) depuis plusieurs jours. Mais son entourage a demandé à revoir les conditions salariales à la hausse, récemment, et a joué la montre. Un club italien et un de MLS se seraient également positionnés mais le deal a finalement été conclu vers 20h. Au grand soulagement du board carolo, ravi d’avoir attiré ce numéro 9 prometteur qui arrivera sur le sol belge en fin de semaine. Selon des sources serbes, le montant du transfert est de 750 000 euros avec un pourcentage (10%) à la revente. "C’est un joueur généreux, qui s’arrache sur tous les ballons. Il sait jouer avec son corps et est efficace à la finition", nous confiait récemment son ancien équipier Maka Ganou, tout en reconnaissant qu’il manquait un peu de vitesse avec son mètre 88.

Dabbagh en été ?

À l’heure d’écrire ces lignes, Charleroi n’avait pas (encore ?) officialisé l’arrivée de l’attaquant palestinien Oday Dabbagh (24 ans), prévue au plus tard à l’expiration de son contrat à Arouca (D1 portugaise), l’été prochain. Mais un accord existe bel et bien.

Bref, malgré un 31 janvier tendu, Charleroi peut sans doute se réjouir de son mercato hivernal. Les joueurs qui souhaitaient partir, dont Wasinski (prêt sec à Courtrai), ont trouvé une porte de sortie. Tandis que le poste d’attaquant a été renforcé et diversifié.

S’il avait également été question de dénicher une doublure à Joris Kayembe pour le flanc gauche, le staff et la direction ont décidé de maintenir leur confiance envers les joueurs actuels. Mais une dernière affaire n’était pas à exclure en fin de soirée…