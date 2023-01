"La consigne de départ était de tenir le premier quart d’heure au moins", a expliqué Mansoni, le joueur de Seraing, à la mi-temps. Mais après cinq minutes à peine, le latéral sérésien a vu son équipe concéder un penalty, quand Mvoué a accroché la cheville de Bryan Heynen dans le grand rectangle. Il n’en a pas fallu plus à Onuachu pour faire trembler les filets pour la 15e fois de la saison, en convertissant le penalty. Un scénario cauchemardesque pour les Sérésiens, mais rêvé pour les Genkois.

Pire encore pour les Métallos : dix minutes plus tard, El Khannouss a décidé de faire montre de sa vista et de sa technique raffinée. D’une belle talonnade, le Marocain a offert le deuxième but de la soirée à Mike Trésor. Le meilleur passeur de championnat se muant en buteur.

Premières minutes pour Ait El Hadjx

Avec le match d’alignement contre Eupen prévu ce mercredi, le Racing n’a pas spécialement dû forcer pour gérer son match, ce dimanche. Quand Onuachu a planté son deuxième de la soirée et que Paintsil a scellé le score, Wouter Vrancken, tout frais Entraîneur de l’année, en a profité pour faire tourner son effectif. Ainsi, Samatta, Sor, Ouattara et Castro ont eu droit à du temps de jeu. Tout comme Ait El Hadj, qui a effectué ses débuts sous le maillot genkois. L’ancien Anderlechtois a disputé les dix dernières minutes.