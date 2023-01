La Belgique a été battue en finale de la Coupe du monde de hockey. Dimanche au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, les Red Lions, qui menaient 0-2 après le premier quart-temps, se sont inclinés à l’issue de la séance de shoot-outs devant l’Allemagne (3-3, 5-4 s-o). Champions du monde en titre, les Belges pourront se consoler avec cette médaille d’argent, une 8e breloque en l’espace de dix ans.

Football

Vendredi, le Standard l’a emporté face à Eupen à Sclessin (3-1). Menés au score, les Rouches ont bien réagi et sont parvenus à inscrire trois buts via Balikwisha, Zinckernagel et Perica.

Samedi, l’Union s’est imposée à Charleroi grâce à un beau but de Nilsson (0-1). Côté mercato, les Unionistes ont aussi été chercher un remplaçant de poids pour Dante Vanzeir en la personne de Yorbe Vertessen du PSV Eindhoven.

Anderlecht et l’Antwerp se sont neutralisés dimanche au Lotto Park (0-0). Les Mauves n’ont pas été mauvais, mais n’ont jamais réellement su inquiéter Butez. De son côté, Bart Verbruggen a sauvé le Sporting à plusieurs reprises.

Tennis

Encore un peu plus dans la légende : Novak Djokovic a remporté l’Open d’Australie de tennis pour la 10e fois de sa carrière. Il égale le record de 22 victoires en Grand Chelem de l’Espagnol Rafael Nadal, ce dimanche 29 janvier 2023, à Melbourne. Le Serbe a dominé en finale le Grec Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5). Djokovic retrouvera lundi la place de N.1 mondial.

Chez les femmes, Aryna Sabalenka, 24 ans, décroche le 12e titre de sa carrière, le deuxième de l’année après sa victoire à Adélaïde. Elle s’offre un premier sacre en Grand Chelem en simple. La 5e mondiale a battu la Kazakhe et 25e mondiale, Elena Rybakina 4-6, 6-3, 6-4.

Et un jeune Belge a aussi brillé sur les terres australiennes ce week-end. Alexander Blockx a remporté le tournoi juniors de l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l’année, samedi à Melbourne. L’Anversois de 17 ans a battu en finale l’Américain Learner Tien en trois sets 6-1, 2-6 et 7-6 (11/9).

Présent à Louvain-la-Neuve après avoir été malade à l’Australian Open, David Goffin a décroché le premier titre de sa saison en s’imposant en finale 6-4, 6-1 en finale contre le Suédois Mikael Ymer.

Cyclisme

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a réussi sa répétition générale avant le championnat du monde de cyclocross de la semaine prochaine à Hoogerheide aux Pays-Bas. L’ancien champion de Belgique s’est offert la victoire dans le Flandriencross, samedi à Hamme.

Moteurs

Thierry Neuville participait ce week-end à sa première Course des Champions, compétition où des pilotes venant de différentes disciplines s’affrontent en un-contre-un. Le pilote Hyundai en WRC, récent troisième du Rallye Monte-Carlo, a échoué en demi-finales, battu en deux manches par le Suédois Mattias Ekström.

