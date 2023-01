Le Standard a de nouveau déçu ce week-end en s’inclinant contre une équipe de l’Antwerp largement supérieure (4-1). Les Rouches ont terminé la rencontre à 10, inquiété dans le jeu et ne décollent pas de la 6e place.

Lire aussi | Les notes des Rouches

Anderlecht s’est en revanche imposé dans un match pourtant très pauvre, notamment à cause de la mauvaise qualité de la pelouse. Stroeykens a marqué le seul but du match.

Dans le reste du championnat, l’Union a gagné sur la plus petite des marges contre Louvain et reste solide 2e, alors que le match de Genk a été reporté en raison des mauvaises conditions à Eupen. Charleroi a de son côté complètement dominé Bruges avant de manquer de couler en deuxième mi-temps ce dimanche.

À l’étranger, Kevin De Bruyne a une nouvelle fois parfaitement assisté Erling Haaland (vidéo) lors de la victoire de Manchester City contre Wolverhampton.

Sébastien Haller fait son retour sur les terrains après avoir vaincu son cancer (vidéo)

Côté mercato, on notera le transfert de Leandro Trossard de Brighton vers le leader de la Premier League, Arsenal. On peut aussi évoquer le départ de Memphis Depay vers l’Atletico. Le transfert de l’attaquant néerlandais pourrait, à terme, favoriser la venue de Yannick Carrasco au Barça. En Pro League enfin, Anderlecht s’intéresse très fort à l’ancien attaquant de l’OHL Thomas Henry.

Cyclisme

En cyclisme, Jay Vine a remporté sa première course à étapes de niveau World Tour, en l’occurrence le Tour Down Under. L’Australien confirme sa montée en puissance sur la scène mondiale après avoir remporté 2 victoires d’étape sur le Tour d’Espagne en 2022.

Tom Boonen de retour à la compétition ? “J’ai l’envie de recommencer à courir”

Toujours en cyclisme, Arnaud De Lie a remporté la Classique de la Communauté de Valence, première épreuve de la saison cycliste disputée en Europe, et montre qu’il n’a pas perdu son appétit de 2022.

Enfin en cyclocross, Wout Van Aert a été battu par son grand rival Matthieu Van Der Poel, qui s’est impsosé au sprint à Benidorm. Au classement général, c’est Laurens Sweeck qui s’est assuré le championnat en terminant 4e.

Tennis

À l’Open d’Australie, Elise Mertens s’est fait éliminer en simple mais verra la deuxième semaine en double. La Belge a été sortie par Aryna Sabalenka, 5e mondiale mais reste donc en lice. À noter aussi l’élimination rapide de la n°1 mondiale Iga Swiatek par la Kazakhe Elena Rybakina, n°25.

Enfin, Andy Murray, qui avait bataillé au total 10h34 pour se hisser au troisième tour, a finalement été sorti samedi. L’Écossais n’était plus physiquement capable de battre Roberto Bautista Agut.

Moteurs

Au rallye de Monte Carlo, le Français Sébastien Ogier a complètement dominé les débats en ouverture de la saison du championnat du monde WRC. Le Belge Thierry Neuville, 3e, tire un bilan plutôt positif de sa course.

Autres

En coupe de Belgique de basket, Ostende s’est qualifié pour la finale en éliminant Charleroi, même s’ils ont perdu le dernier match. Dans l’autre demi-finale, Liège a pris une sérieuse option pour la victoire mais doit encore jouer mercredi à Anvers.

Matthias Casse, chez les messieurs, et Gabriella Willems, chez les dames, ont remporté le Judogi d’Or, le trophée qui récompense le meilleur judoka belge de l’année, ce samedi à Estaimpuis.

Au Mondial de handball, la Belgique s’est inclinée 34-26 face à la Croatie. Les Red Wolves étaient de toute façon déjà éliminés depuis leur défaite contre l’Égypte.