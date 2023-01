Seule l’Union tient le rythme de Genk

C’est ce qu’on appelle une démonstration. Et un message à la concurrence. Après avoir renversé Anderlecht au Parc Astrid et balayé Gand en quart de finale de Coupe, l’Union poursuit son début d’année parfait en prenant le dessus sur son concurrent pour la deuxième place. Contre l’Antwerp, elle a mis la manière, parvenant à être à la fois l’équipe qui a le mieux défendu et celle qui s’est créé le plus d’occasions. Elle a remporté ce sommet 2-0 comme une patronne qu’elle est plus que jamais et poursuit sa marche en avant, au point de regarder Bruges avec dix longueurs d’avance et le Great Old, avec six points de plus.