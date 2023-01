L’Empty Quarter, le juge de paix

Trop rapidement tué suite à un peloton de favoris décimé, le suspense pourrait se voir relancer dans la catégorie autos. Nasser Al-Attiyah possède une avance confortable et est intouchable à la régulière. Sébastien Loeb, en pleine remontada, l’a admis : il lui faudrait un siècle pour rattraper le Qatari, tant son avance est colossale et que le tenant du titre gère son rallye. Mais il pourrait se faire piéger dans l’Empty Quarter, et un problème mécanique n’est jamais à exclure. Les Toyota Hilux ont montré qu’ils n’étaient pas infaillibles.

Pour Loeb, si le succès final n’est pas à l’ordre du jour malgré sa quatrième victoire d’étape ce mercredi, il sait que beaucoup de choses peuvent encore se passer. Dans tous les cas, il est bien parti pour déloger Lucas Moraes, discret mais régulier, de la deuxième place générale. "280 km dans les dunes ce jeudi, ça va être long, explique celui qui est navigué par Fabian Lurquin. Le sable est sec et mou. Par endroits, les dunes sont difficiles à négocier, et il y a des pièges. Il faut savoir trouver le bon rythme : être sur la défensive parfois et à l’attaque à d’autres endroits." Autant de bonnes raisons de se délecter de ce juge de paix qu’est l’Empty Quarter.

Guillaume de Mévius perd du temps en T3

Dans la catégorie T3, malgré un enlisement dans le sable mou qui lui a fait perdre cinq précieuses minutes ce mercredi, le Belge Guillaume de Mévius conserve la tête du général avec 7 minutes 48 d’avance sur l’Américain Austin Jones.