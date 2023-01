Réunion de crise à Anderlecht ce mercredi : il y aura des transferts cet hiver

Prévue depuis fin décembre

Vu la tournure des événements (la défaite contre l’Union SG dimanche et les mises à l’écart du capitaine Van Crombrugge et, surtout, de Jean Kindermans, le directeur des jeunes), la rencontre ressemblait plus à une réunion de crise. Pourtant, la date était fixée depuis la fin décembre. L’événement n’a donc pas été organisé en dernière minute pour calmer les fans ou pour répondre à la lettre ouverte publiée ce mercredi matin (et signée par plusieurs groupes de supporters influents) demandant le départ du président Wouter Vandenhaute (lire par ailleurs). Par contre, le but était de tenir cette réunion secrète. Mardi, encore, les invités ont reçu un mail leur demandant de ne pas informer les médias du lieu et de l’heure du rendez-vous. Riemer et Fredberg sont d’ailleurs rentrés via l’autre côté du stade pour ne pas croiser les journalistes présents. Comme prévu, le président Vandenhaute ne s’est pas montré, mais il devrait réagir par communiqué avant dimanche.

Une chose est sûre : Anderlecht veut terminer la saison en force. Pour ce faire, le club va faire des transferts. Le but est d’attirer au moins un, voire deux attaquants, car c’est surtout en pointe que le bât blesse. Riemer a fait preuve de beaucoup d’enthousiasme lors de cette discussion. Il va tout faire pour que ses joueurs affichent la même mentalité d’ici la fin de la saison.

Fredberg s’est exprimé

En fin de soirée, le CEO Jesper Fredberg s’est brièvement exprimé: "Bien sûr que ça fait mal de voir les fans mécontents, ils rendent le club unique. Je comprends leur inquiétude. Mais pour l’instant, on est là où on est et on doit en sortir pas à pas. J’ai un plan, mais ça prend du temps. Nous voulons ramener Anderlecht au sommet mais il n’existe pas de raccourci".