L’Union vise aussi la Coupe

Depuis 1935 et son dernier titre de champion de Belgique, le palmarès de l’Union Saint-Gilloise au plus haut niveau est resté désesperément vide. Quatre-vingt-huit ans plus tard, la donne va-t-elle changer pour cette équipe ayant déjà soulevé la Coupe de Belgique à deux reprise dans son histoire (1913 et 1914) ?