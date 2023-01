Anderlecht : « Verbruggen est prêt à devenir le numéro 1 »

La direction d’Anderlecht a fait une partie du travail pour lui en prenant la décision de mettre Hendrik Van Crombrugge sur le marché des transferts. Propulsant, de ce fait, Verbruggen entre les perches avec un nouveau statut de titulaire.

À 20 ans, la tâche n’est pas aisée. Surtout dans un club instable. Bart Verbruggen est-il prêt à relever le défi ?

« Anderlecht n’a pas de souci à se faire »

Laurent Deraedt a découvert le portier néerlandais l’été dernier. Le coach des gardiens durant l’ère Mazzù a particulièrement été impressionné par la personnalité de Verbruggen. "Il est extrêmement adulte pour son jeune âge", explique-t-il. "J’avais rarement vu cela chez un gardien de son âge. Il s’était fixé un objectif et s’est préparé mentalement à l’atteindre."

Cet objectif a toujours été assumé: prendre place de manière permanente dans les cages anderlechtoises. "J’ai travaillé pour et j’en rêve depuis que je suis arrivé à Anderlecht." Il a d’ailleurs toujours saisi sa chance. Face à Charleroi, il a été impérial. Face à l’Union, il a maintenu son équipe dans le match. "Je ne suis pas stressé, explique-t-il. L’excitation et l’envie de jouer prennent toujours le pas sur la pression."

En interne, cela fait un moment qu’on chuchote que Verbruggen est le meilleur gardien du groupe. Deraedt refuse de jouer à ce petit jeu. "Ma collaboration avec Hendrik Van Crombrugge était positive et je ne pense pas qu’on puisse reprocher au gardien les mauvais résultats de l’équipe. Après, j’ai beaucoup suivi Verbruggen en U23 et il était, pour moi, le meilleur de D2."

Ce passage dans l’antichambre de l’élite lui a d’ailleurs fait beaucoup de bien après n’avoir joué qu’un seul match pro sur toute la saison 2021-22 (une clean sheet sur le terrain de l’Antwerp en play-off). "Il y a acquis plus d’expérience qu’en jouant avec la réserve la saison passée. Il a parfois été moins bon, mais c’est tout à fait normal à 20 ans."

Il faudra apprendre à composer avec des moments plus compliqués et des hauts et des bas. "Mais Anderlecht n’a pas de souci à se faire. Il a tout pour réussir une grande carrière. Il a des qualités énormes pour son âge, une stature, une solide base technique sur sa ligne mais aussi aux pieds. Il ose casser des lignes. Puis, il a le goût du travail. En témoignent ses qualités physiques. C’est indispensable si tu veux aller loin à l’heure actuelle."

Quelles solutions pour Van Crombrugge ?

Le départ de Van Crombrugge est forcé et principalement lié aux problèmes financiers des Mauves qui continuent de perdre près de 30 millions chaque année. "N’est-ce pas donc une preuve de sagesse de pousser Hendrik vers la sortie ?", philosophe Laurent Deraedt.

Le calcul est assez juste. L’allégement du budget peut aussi bien passer par un prêt qu’une vente. Anderlecht souhaite dans tous les cas éviter de payer les prochains mois de salaire de son gardien. Un prêt a l’avantage de laisser entrevoir une vente plus onéreuse à l’été si la location se passe bien. Une vente directe évite les supputations et peut rapporter un peu d’argent rapidement.

Trouver un club ne sera pas aisé. Le marché de janvier est toujours compliqué. Et d’autant plus pour les gardiens. Van Crombrugge a pour objectif de jouer. Ses agents se mettent donc à la recherche d’un club pouvant lui offrir une place de titulaire et un salaire équivalent à celui qu’il a au RSCA. L’autre option est de se contenter d’une place de doublure dans un club du subtop européen et espérer y faire son trou.

À bientôt 30 ans, il ne peut de surcroît pas offrir d’énorme plus-value à un futur employeur.

« Coosemans est une doublure idéale »

Colin Coosemans a joué en amical face à Dordrecht. Il a fait le job sans être trop inquiété. Le numéro 3 depuis 2021 n’a jamais déçu. Il travaille dur au quotidien et est l’amuseur du vestiaire.

"Il est hyper important sur et en dehors du terrain, dit Deraedt. Il a de bonnes valeurs humaines. Le trio de gardiens s’entendait bien lorsque je travaillais avec eux. Ils se tiraient mutuellement vers le haut. Colin n’a jamais été avare en conseils vis-à-vis de Bart."

Le Gantois est passé, entre autres, par le Club Bruges et La Gantoise et compte quand même plus de 170 matchs de Pro League à 30 ans. "Son expérience est importante, car il peut la transmettre à un jeune gardien. Tu sens qu’il est impliqué dans tout ce qu’il fait. C’est un bon gardien qui peut sans problème être le numéro 2 à Anderlecht."

Un vide en D2

La décision de se séparer de Van Crombrugge a un impact plus global sur le club. Les RSCA Futures perdent leur gardien titulaire au profit de l’équipe A. Guillaume Gillet ne s’attendait pas à cela et devra faire avec le noyau qu’il a sous la main.

Actuellement, le jeune Timon Vanhoutte, 18 ans, arrivé du Club Bruges en 2018, a la priorité sur Rik Vercauteren, de trois ans son aîné. Vanhoutte est considéré comme un jeune talent, mais est encore un peu tendre pour jouer dans la cour des grands.

Obtenir davantage de temps de jeu ne peut qu’être bénéfique pour lui. Ce sera peut-être plus compliqué pour Gillet et son staff vu l’âge moyen extrêmement bas du groupe à leur disposition. La direction n’est pas totalement fermée à l’arrivée d’un gardien supplémentaire pour les Futures.