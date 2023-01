Van Crombrugge prié de s’en aller

Il n’était pas désigné pour parler avec les médias, mais a quand même tenu à s’exprimer devant les journalistes. "La direction doit faire des choix stratégiques et politiques pour assainir le club au niveau financier, a déclaré Van Crombrugge. Visiblement, je ne fais plus partie des projets du club. On m’a annoncé que c’était mieux pour tout le monde que je parte. Je dois l’accepter. Tant que je suis ici, je défendrai les intérêts des joueurs en tant que capitaine. Il va de soi que cette situation ne me rend pas heureux. En arrivant ici il y a quatre ans, j’avais certaines ambitions. Quand Vinnie (Kompany) est parti, mes ambitions en ont pris un coup. L’avenir du club ? Si on laisse travailler Riemer et Fredberg et que d’autres personnes ne se mêlent pas trop de leur travail, ils sont capables de réaliser quelque chose."

Encore 2,5 ans de contrat

En tout, Van Crombrugge a joué 120 matchs pour Anderlecht. Il a encaissé 135 buts et a gardé 37 fois le zéro. À partir de sa deuxième saison, il est devenu capitaine du Sporting. Cette saison, il n’a pas gagné beaucoup de points en Pro League, mais il a été bon en Ligue Conférence. "Van Crom" a encore 2,5 ans de contrat au RSCA. La saison passée, le PSV était intéressé, mais les négociations n’ont jamais abouti. Anderlecht ne pourra pas demander une fortune pour son gardien. Or, en août 2019, le Sporting avait payé 2,25 millions d’euros à Eupen pour l’acquérir.

Alléger la masse salariale

Le but est surtout d’alléger la masse salariale. En effet, la situation financière du RSCA est tout sauf rose. Lors de la saison 2021-2022, Anderlecht a réalisé une perte opérationnelle de 27,3 millions d’euros et les coûts salariaux ont monté de 50 à 57 millions. La direction n’a pas le choix et doit se débarrasser des plus gros contrats.

Hoedt, qui a le deuxième plus gros salaire après Trebel, doit partir depuis un certain temps. Mais les circonstances financières du club sont aussi une mauvaise nouvelle, pour Trebel notamment, bizarrement réserviste contre l’Union. Vu son salaire actuel (2,71 millions d’euros par an), il est probable que le Sporting n’essaie même pas de lui soumettre une nouvelle proposition. La différence serait énorme.

Et puis il y a le dossier Refaelov. Anderlecht aimerait le garder, mais seulement si l’Israélien accepte un énorme effort financier. Sera-t-il d’accord ? C’est loin d’être sûr. En tout cas, il s’est une fois de plus comporté comme un vrai gentleman contre l’Union. Victime de la carte rouge de N’Diaye, il a quitté le terrain après neuf minutes sans faire le moindre geste de mécontentement.