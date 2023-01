La FIFA instaure la licence pour agents

Supprimée depuis 2015, la licence devient à nouveau obligatoire pour les agents de joueur. Ce nouveau règlement adopté par la FIFA entrera en vigueur le 9 janvier prochain. Les commissions vont, elles, être plafonnées. Un joueur ne pourra pas non plus être représenté par plusieurs agents. " C’est une étape décisive dans la mise en place d’un système de transferts plus juste et transparent dans le football " , a commenté la fédération. Elle espère, ainsi, " renforcer la stabilité contractuelle, protéger l’intégrité du système des transferts et parvenir à une plus grande transparence financière. " Reste à voir si ces mesures seront efficaces pour garantir la transparence dans le football. Ju. Pa