Wout van Aert battu chez lui

Mathieu van der Poel, qui s’apprêtait à vendre chèrement sa peau lors d’un sprint qui s’annonçait intense, en a profité pour renouer avec la victoire. "J’ai crevé peu avant le passage au poste à matériel, a-t-il expliqué. Je sentais mon vélo qui commençait à tanguer. J’ai hésité à changer mais, dans ce cas, j’étais certain de ne pas gagner. Quand Mathieu m’a attaqué et m’a débordé, j’ai eu l’impression que quelqu’un s’accrochait à ma selle. C’est râlant mais j’ai eu deux minutes pour évacuer ma déception avant de franchir la ligne. Ça a été fantastique de courir ici. C’était agréable de me retrouver au milieu de tant de connaissances."

Van der Poel s’est adapté

Le champion de Belgique n’est donc plus invaincu sur ses terres, où il avait enlevé les deux premières éditions de l’épreuve, quatrième des huit manches du Trophée X2O. La réussite de van Aert lors des dernières épreuves (cinq succès dont trois consécutifs) a conduit son adversaire de toujours à modifier sa manière de courir. "J’ai remarqué que Mathieu me laissait l’initiative, reconnaît le coureur de Jumbo-Visma. J’ai couru comme je voulais. J’aurais préféré aussi pouvoir le faire dans les courses précédentes. Mathieu m’avait mis tellement sous pression que je ne pouvais que suivre. Cette fois, je me sentais très bien, peut-être le plus fort, mais ce n’est pas facile de lâcher quelqu’un de sa classe. J’ai tenté plusieurs fois. Dans les premiers tours, j’ai effectué plusieurs bons passages sur le Skiberg (NDLR : la seule colline du circuit à escalader en deux temps) mais je n’ai pas pu le lâcher. C’est un peu ennuyeux que nous soyons de la même valeur. On tourne en rond à deux."

Dans le petit match personnel qui oppose les deux multiples champions du monde depuis un bon mois, le Néerlandais a ramené le score à 4-3, à un succès du Belge, alors que, déjà, se profile ce jeudi dans les dunes de Coxyde leur prochain affrontement. Devraient suivre ensuite les cross de Zonhoven (8 janvier) et Benidorm (22 janvier) avant ce qui reste leur rendez-vous principal, le Championnat du monde à Hoogerheide (5 février), sur les terres de la famille van der Poel.

En triomphant chez son adversaire, MVDP a eu la victoire modeste. "J’ai décidé de ne pas fêter ma victoire car j’aurais préféré battre Wout sans cette crevaison, a raconté le coureur d’Alpecin-Deceuninck. C’est dommage qu’il n’ait pas pu défendre ses chances. Une fois encore, nous étions de forces égales aujourd’hui."

Iserbyt conserve la tête du général

Une demi-minute après le vainqueur, c’est Eli Iserbyt qui s’est emparé de la troisième place en devançant Lars van der Haar. Le Belge, qui a retrouvé ses meilleures jambes depuis une semaine, a ainsi conservé sa position en tête du classement général du Trophée X2O arrivé à sa moitié. Quatrième à Diegem, vainqueur à Baal, il a ajouté une troisième place à sa belle série.