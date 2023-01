Un duo XXL plutôt qu’un duel

Même s’ils possèdent chacun leurs spécificités, le Belge de 29 ans et le Bosnien de 37 présentent un profil assez similaire de pur buteur au grand gabarit. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le second a été recruté l’an dernier pour compenser le départ du premier vers Chelsea. On se disait d’ailleurs que Dzeko allait devoir s’en aller avec le retour de Lukaku l’été dernier. Et pourtant…

D’abord remplaçant de Lukaku, Dzeko a très vite profité de la longue absence sur blessure du Diable rouge pour prouver qu’il était encore capable de rendre de très bons services. Ses 9 buts, ses 4 assists et sa belle complémentarité avec Lautaro Martinez durant la première moitié de saison ont presque fait oublier le forfait de Lukaku.

Les voilà désormais tous les deux frais et disponibles pour entamer la suite des opérations. Et en l’absence des Argentins Martinez et Angel Correa (en vacances après la Coupe du monde), Inzaghi a voulu expérimenter l’association Lukaku-Dzeko. Avec réussite puisque les deux buteurs ont été associés durant 88 et 71 minutes contre la Reggina puis Sassuolo pour marquer trois buts (2 pour Dzeko, 1 pour Lukaku).

"Edin aurait dû arriver à l’Inter plus tôt, a ironisé Lukaku dans un entretien à Sky Italia. Il aime jouer à côté de moi et il me donne la possibilité d’attaquer dans l’espace, puis on peut tout faire tous les deux dans la surface. On pourrait aussi jouer tous les trois ensemble avec Lautaro comme milieu offensif, puis Correa est de retour aussi."

Choc contre Naples

Pour ce choc de reprise contre Naples (1er, 41 points), seule équipe encore invaincue au sein des cinq grands championnats, l’Inter (5e, 30 points) devrait à nouveau faire confiance à son improbable duo. Lautaro, revenu à l’entraînement vendredi, manque encore de rythme. "J’ai vu que Romelu était très bien. Le coach va devoir choisir", a souri Lautaro ce lundi. Il ne s’agira que du cinquième match de Serie A pour le Diable rouge qui ne compte qu’un but à son actif. "Nous connaissons ses qualités, il est de retour avec un grand désir et une volonté de se sacrifier, a loué Inzaghi. Son retour nous donne différentes solutions. J’espère qu’il pourra nous aider à nous améliorer."