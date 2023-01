Quand la pluie remonte le moral

Un autre qui avait le sourire, c’est Nasser Al-Attiyah. Malgré une journée où il a eu l’un ou l’autre contretemps, le Qatari profite des ennuis de Carlos Sainz qui a perdu plus de 45 minutes suite à un bris de suspension. Avec désormais 13 minutes d’avance sur un autre Toyotiste, Yazeed Al Rajhi, et 32 minutes sur Giniel de Villiers qui est précédé par l’étonnant rookie Simon Vitse et son buggy MD, les troupes de Jean-Marc Fortin prennent une première option sur le Dakar 2023.