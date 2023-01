Braine et Namur, outsiders aux dents longues

Si le championnat belge de basket-ball féminin est de plus en plus décrié pour la faiblesse du niveau affiché et le fossé qui existe entre le Top 4 et le reste du tableau, trois clubs belges se portent néanmoins plutôt bien sur la scène européenne. Avec des budgets très limités par rapport à la plupart de leurs voisins européens, Malines, champion de Belgique en titre, dispute actuellement l’Euroligue, alors que les clubs de Braine et de Namur ont validé leur ticket pour les seizièmes de finale de l’EuroCup (affrontement en aller-retour).