Block, l’ovni-star, n’est plus

De la marque DC Shoes (créée en 1994 et revendue dix ans plus tard au géant Quiksilver pour 87 millions de dollars) aux spéciales du championnat du monde de rallye WRC en passant par ses vidéos folles renommées " gymkhana ", l’Américain Ken Block a laissé une empreinte indélébile à travers le monde du sport et du show. Le quinquagénaire, businessman et showman, est décédé en ce début de semaine des suites d’un accident de motoneige dans les montagnes de l’Utah. " Parti de rien ", comme il nous l’avait confié il y a quelques années, il vivait " avec l’objectif de repousser les limites de l’imaginable à chaque fois " .