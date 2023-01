Bilan après la United Cup décevante de la Belgique : Goffin, Mertens et les autres ont encore du travail

Goffin encore trop court

Avec comme adversaires Grigor Dimitrov (ATP 28) et Stefanos Tsitsipas (ATP 4), David Goffin s’est vu proposer le menu le plus costaud. Contre le Bulgare, le Liégeois a connu de bons passages malgré la défaite (6-4, 7-5), n’étant jamais très loin de son adversaire. Le numéro 1 belge pouvait trouver des motifs de satisfaction à la sortie de cet affrontement. Surtout quand on sait qu’il a souvent besoin de matchs et de rythme en début de saison pour pouvoir proposer son meilleur tennis.

Face à Tsitsipas, la donne fut différente avec une défaite sans discussion (6-3, 6-2). Jamais le Grec n’a semblé inquiété par le jeu du Belge qui n’avait pas, lundi, les armes pour accrocher un joueur du top 5 mondial. Goffin va maintenant prendre la direction d’Auckland où il participera à un ATP 250 pour effectuer les derniers réglages avant le premier Grand Chelem de la saison.

Mertens pas bien réglée

Une victoire sans briller en trois sets (6-4, 3-6, 6-0) contre Gergana Topalova (WTA 324) et une défaite assez logique (6-1, 7-5) face à Maria Sakkari (WTA 6). À Perth, Elise Mertens a montré que son tennis n’était pas encore assez en place pour espérer réaliser une grande performance à Melbourne. Si la Limbourgeoise n’a rien perdu de sa combativité, elle a donné trop de points gratuits à ses adversaires. Contre la Grecque, elle a par exemple frappé 32 fautes directes. Le tournoi de Hobart (WTA) ne sera pas inutile pour poursuivre sa préparation.

Inquiétude pour Bergs

À une semaine du début des qualifications de l’Open d’Australie où il sera tête de série, Zizou Bergs (ATP 129) n’a pas laissé une bonne impression. Battu sèchement (6-2, 6-0) par le Bulgare Dimitar Kuzmanov (ATP 196), le Limbourgeois s’est ensuite incliné (7-5, 1-6, 3-6) devant le Grec Stefanos Sakellaridis classé… 803e mondial. Le protégé de Ruben Bemelmans devra se reprendre rapidement pour ne pas connaître un début de saison 2023 trop compliqué. En espérant que des problèmes physiques n’expliquent pas ces deux défaites, Zizou ayant fait appel au kiné pour se faire masser lors de son match face à Sakellaridis disputé sous une forte chaleur.

Van Uytvanck fait le travail

Même si ses adversaires n’étaient pas des foudres de guerre, Alison Van Uytvanck a remporté ses deux rencontres en trois sets contre la Bulgare Isabella Shinikova (WTA 381) et la Grecque Despina Papamichail (WTA 158).

Après une période difficile où elle a connu une blessure au dos, ces succès vont faire du bien au moral de la Brabançonne de 28 ans qui a apprécié la formule de cette compétition malgré l’élimination de la Belgique : "C’était vraiment chouette. C’est sympa d’avoir son coach privé au bord du court. Cela aide énormément. Et le public est vraiment impliqué. OK, ces gens ne sont pas pour la Belgique mais au moins il y a du public. Cela fait toujours plaisir de jouer devant beaucoup de monde. C’est aussi sympa d’avoir les hommes avec nous. Ils pratiquent un autre type de tennis, on peut les observer de près et cela peut nous aider."