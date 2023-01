Batshuayi en forme, Hazard invisible

Si l’équipe de Batshuayi s’est autant fait peur face au 14e classé de la Süper Lig, c’est en partie à cause de l’état du terrain. "Cette pelouse était une honte. C’était très mauvais pour les deux équipes et très difficile à jouer. Personne ne peut jouer au football sur un tel terrain", a pesté le coach Jorge Jesus.

L’entraîneur portugais de Fenerbahçe se satisfera malgré tout d’avoir confirmé le retour en forme de son équipe qui avait récemment enchaîné deux revers pour permettre au Galatasaray de revenir au classement. Avec 33 points (Fenerbahçe en compte 35), l’équipe de Dries Mertens peut d’ailleurs reprendre la tête du championnat turc ce mercredi en cas de succès contre Ankaragücü (13e). Si ce scénario se confirme, le choc de dimanche (17h) entre Batshuayi et Mertens pourrait déjà être décisif dans l’optique du titre. Ce derby stambouliote sera aussi l’occasion de voir les deux Belges s’affronter pour la toute première fois. Et cela tombe bien, les deux Diables rouges tiennent la grande forme. Batshuayi compte déjà quatre buts depuis son retour du Mondial (13 au total), alors que Mertens a aidé le Gala à l’emporter dans les deux derniers matchs avec un but et un assist.

Hazard tête basse

Titulaire avec le Real Madrid ce mardi soir contre Cacereno (D4) en seizième de finale de la Coupe du Roi – une première depuis le 11 octobre -, Eden Hazard n’a clairement pas marqué des points aux yeux de Carlo Ancelotti. Invisible – comme une bonne partie de ses équipiers, le Brainois a été remplacé à la 68e minute, quelques secondes avant le but de Rodrygo (0-1).

De leur côté, en Premier League, Timothy Castagne, Wout Faes et Youri Tielemans n’ont pu empêcher la défaite de Leicester face à Fulham (0-1). L’unique but a été inscrit par Aleksandar Mitrovic. Toujours en Premier League, le choc entre Arsenal et Newcastle s’est soldé par un partage blanc (0-0) tandis qu’Everton, privé d’Onana, s’est incliné contre Brighton (1-4) avec Trossard sur le banc.