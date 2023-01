Standard: la jeunesse continue de s'installer

Lucas Noubi (17 ans, 18 le 15 janvier) l’avait commencée, Cihan Canak (17 ans, 18 le 24 janvier) et Leandre Kuavita (18 ans) l’ont terminée, une première pour ce dernier, alors que Noah Ohio, "l’aîné" (19 ans), a disputé les dernières secondes de la rencontre à la Ghelamco Arena pour tenir un partage prometteur.

Le mercato hivernal ouvrira officiellement ses portes ce mercredi en Belgique et le Standard tentera, comme tout le monde, d’ajuster son effectif à ses besoins. Mais la direction sportive sait aussi qu’elle doit composer avec le futur et des joueurs en fin de contrat (Amallah, Raskin, Dussenne, Cimirot, Laifis), en prêt jusqu’au terme de la saison (Zinckernagel, Melegoni, Alzate) ou blessé pour un moment (Dewaele).

Les transferts hivernaux puis estivaux n’ajusteront pas tout et il est prévu de faire une place à la jeunesse dans le business plan du nouveau propriétaire, 777 Partners. Quelques jeunes joueurs de la SL16 ont déjà pu se montrer, cette saison, à l’image de Canak (481 min, 2 titularisations, 1 but) ou Nathan Ngoy (305 min, 4 titularisations, mais blessé). Et si d’autres ont disparu, à l’image d’Alexandro Calut et Abdoul Tapsoba, partis renforcer les rangs du SL16 FC en Challenger Pro League, ou sont partis, comme Damjan Pavlovic (Rijeka), de nouvelles têtes sont apparues.

Lucas Noubi: la bonne gestion de l’école et du foot pro

À Gand, Noubi, même s’il n’est pas tout à fait une nouvelle tête, a été titularisé pour la première fois de la saison, en défense centrale, pour compenser l’absence de Dussenne, malade, et de Laifis, suspendu. Le Mouscronnois s’en était parfaitement sorti, recueillant au passage les félicitations de Deila et les bons points de ses équipiers.

Arrière droit lors des deux premiers matchs de la saison qu’il avait disputés (contre Gand, il était monté à la place de Ngoy après 20 minutes, puis à Genk, où il avait remplacé Dewaele), Noubi a retrouvé la place à laquelle il a été formé et où il joue avec le SL16 FC (10 matchs). Toujours étudiant, c’est autant la gestion de son parcours scolaire que celle des espaces, face à ses adversaires, qui est importante.

Deila a expliqué que ce n’est pas toujours simple de concilier école et football – le joueur devrait finir ses études en juin prochain – mais il voulait voir le gamin au contact des grands Cuypers puis Depoitre. Il a réussi sa première et il reste six mois à l’international U18 pour encore marquer des points quand l’occasion se présentera.

Leandre Kuavita: un gros moteur

Parti avec une longueur d’avance, Noubi a vu se joindre à lui d’autres jeunes, donc, à Gand. Leandre Kuavita (18 ans) a joué les six dernières minutes contre les Buffalos, ce qui ne laisse pas tout à fait la possibilité de voir l’étendue du talent. En Challenger Pro League, où il est un titulaire régulier (16 matchs, sur 17 possibles), il avait débuté la saison en marquant trois buts lors des trois premiers matchs. Mais il n’est pas tout à fait un joueur à vocation offensive, plutôt un médian, capable de jouer des deux côtés du terrain. Le Verviétois, cousin de l’ancien Rouche Dolly Menga, est décrit comme un joueur avec de la personnalité, plutôt leader, avec des qualités physiques qui lui permettent de passer un cap quand d’autres fatiguent. Réginal Goreux, le responsable de la SL16, s’était laissé aller à une comparaison, avec Blaise Matuidi, "dans le profil et la manière de courir".

Rayan Berberi: le 8-10 qui monte

Rayan Berberi (18 ans) n’a pas joué à Gand, mais il était, pour la première fois, sur la feuille d’un match des A. Il a pris part à toutes les rencontres en Challenger Pro League, a marqué un but (contre Deinze) et a laissé entrevoir une certaine qualité pour animer le milieu dans un rôle de 8-10.

Paul-José Mpoku, quand il s’est entraîné avec les Espoirs, a d’ailleurs dit sa belle impression face aux qualités de l’international espoir luxembourgeois aux origines macédoniennes, formé en partie à Metz avant de débarquer au Standard à l’été 2019.

John Nekadio (20 ans) était l’autre jeune sur le banc. Mesurant près de 2 mètres, le défenseur central, petit frère de Christian Luyindama, présente des qualités physiques qui peuvent impressionner, avec une qualité technique qu’il peut travailler. Arrivé en janvier 2020, il était, pour la troisième fois, sur le banc des A, après Ostende et l’Antwerp. En Challenger Pro League, il a disputé cinq des sept premiers matchs de la saison.