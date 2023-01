Ils ont fait 2003 (série) : Éric Somme et le Spirou baptisent

Une campagne exceptionnelle accomplie dans un lieu tout aussi exceptionnel puisqu’il s’agissait de la première saison disputée au Spiroudome, son nouveau temple basket venu remplacer "La Coupole", inauguré en septembre 2002. Les grandes manœuvres orchestrées par Éric Somme, l’homme fort du Spirou Charleroi à l’époque, ont porté leurs fruits. Autant sportivement que structurellement, le Spirou est entré dans une autre dimension. Les bons résultats aidant, la nouvelle enceinte du club hennuyer attire le public en nombre et devient un lieu presque incontournable pour tous les amateurs de basket en Belgique.

"Le Spiroudome n’est pas né d’un excès de mégalomanie, nous devions juste augmenter notre capacité structurelle si nous voulions un jour être compétitifs en Euroleague. Pour poursuivre notre ascension, il nous fallait un outil capable de rivaliser avec les grands clubs européens", avait alors déclaré Éric Somme, âgé de 52 ans. "L’endroit offre quatre points forts, les quatre “ S ”: Spirou, Sport, Spectacle et Sensations. L’objectif est de faire vivre une expérience réussie à tous les spectateurs qui s’y déplacent. La viabilité d’un tel lieu dépend de la satisfaction des consommateurs sur place."

Avec 6 300 places assises, 600 business-seats, 10 loges, 750 places de restaurant et 4 000 places de parking, le Spiroudome, dont la construction a coûté 11 millions €, est un outil révolutionnaire dans le milieu du basket belge. Sorti tout droit des rêves d’un homme tout aussi révolutionnaire et visionnaire, qui n’était pas un adepte de la demi-mesure. "Avec la naissance du Spiroudome, nous avons un peu rejoint la culture américaine, basée sur le spectacle et le divertissement."

Somme sait aussi s’entourer. Et exploiter à son bénéfice les points forts des gens. L’arrivée de Benoit Cuisinier en tant que directeur commercial cette saison-là a aussi permis au club de prendre de l’envergure. Avec un budget de 4,5 millions €, le Spirou se situe bien au-dessus de la mêlée au niveau belge. Et cela se ressent sur le terrain avec un recrutement de haut vol et l’arrivée de joueurs américains comme Marcus Faison (MVP cette année-là) et Andre Riddick. Le Spirou est devenu une véritable machine à gagner comme en ont attesté les résultats lors de cette année 2003 qui annonçait une domination de longue durée au sein du championnat belge.

"Charleroi est parti pour une très longue série", avouait même Johan Vande Lanotte, l’homme fort d’Ostende, l’un des principaux concurrents. "Charleroi dispose bien du plus gros budget en Belgique, mais cela n’est cependant pas une garantie de suprématie à long terme", lui répondait Somme. "Nous sommes sur la bonne voie avec ce doublé et l’afflux massif du public, mais cela ne nous permet pas pour autant de nous reposer sur nos lauriers."

Ses propos ont pris sens par la suite. Si le Spirou raflait à nouveau le titre de champion l’année suivante, il ne décrocha aucun trophée de 2005 à 2007. Les Carolos ont ensuite repris de leur superbe en enchaînant quatre titres de champion en 2008, 2009, 2010 et 2011. Ce qui reste d’ailleurs les derniers gros faits d’armes du club qui n’a plus rien gagné depuis. Somme quittera la présidence du club en 2016 tout en restant président d’honneur jusqu’à aujourd’hui encore. Mais on est maintenant bien loin de l’époque dorée vécue il y a plus de dix ans…