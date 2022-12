"A chaque fois, je m'accrochais et je devais boucher les trous", a raconté Van Aert. "Je n'ai pas non plus trouvé un point du parcours où je pouvais faire mal aux autres. Finalement, j'étais heureux de pouvoir rester avec Van der Poel."

Dans le dernier tour, Van der Poel semblait s'échapper. "Je savais que le dernier passage au poste matériel me convenait bien, mais je pensais que Mathieu s'envolait après son démarrage. Il a dû faire une erreur et ça s'est joué au sprint. J'ai délibérément laissé quelques mètres à Pidcock et me suis mis en troisième position. De là, j'ai pris l'aspiration dans la dernière ligne droite et j'ai pu surprendre les deux autres de cette manière. C'était bon pour une cinquième victoire en peu de temps, un résultat incroyable."