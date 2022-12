United Cup: Dimitrov, qui défie Goffin et la Belgique : "Je suis plein d'énergie positive"

Grigor Dimitrov sera sur le banc et sur le court samedi, puisqu'il défiera David Goffin (ATP 53) en deuxième match dans la RAC Arena. Il s'agira du onzième duel entre les deux joueurs. Le Bulgare, 31 ans, mène par 8 victoires à 2, mais c'est le Liégeois, 31 ans, qui a remporté le dernier, 4-6, 6-2, 6-2 lors de l'ATP Cup à Sydney en 2020.

"Je ne veux pas faire plus de ce match que ce qu'il vaut", a poursuivi le Bulgare. "Il est clair que je vais essayer de bien me préparer pour livrer la meilleure prestation possible. J'ai toujours considéré que j'avais les moyens de battre tout le monde. Et je dis cela de manière très respectueuse. J'ai mes objectifs pour cette année. Et elle n'a pas commencé hier, mais il y a six semaines. Je suis plein d'énergie positive et en bonne santé. Et je sens que petit à petit, tout va se mettre en place."