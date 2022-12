Quand Pelé joua le taxi à New-York pour François Van der Elst

C’est dans son nouveau costume qu’il accueillit un Belge, François Van der Elst. L’attaquant d’Anderlecht, héros de la première victoire des Mauves en Coupe des Coupe, en 1976 contre West Ham (il inscrivit 2 des 4 buts), rejoint le Cosmos de New York, après la finale des Diables à l’Euro 80.

"Les États-Unis ne furent pas une réussite", avouait "Swatje" à La DH en 2004. "L’ambiance était assez froide et le niveau, plutôt faible, mais je sais très bien pourquoi j’avais accepté. Ce pays me fascinait, je rêvais de découvrir New York, et il y avait beaucoup d’argent à la clef. Je gagnais dix fois plus qu’à Anderlecht."

La première personne à accueillir "Mister Europe" (19 buts marqués en 39 matches de Coupes d’Europe pour le Sporting bruxellois) en Amérique fut… Pelé. "Pelé avait encore un rôle de relation-public au Cosmos. Et quand je me suis rendu pour la première fois aux États-Unis, c’est lui qui est venu me chercher à l’aéroport en limousine ! Il m’a conduit dans un grand hôtel new-yorkais pour la conférence de presse de mon arrivée. Un gars sympathique !"

Là-haut, François Vander Elst, décédé en janvier 2017 à l’âge de 62 ans, rappellera sans doute à Pelé cette anecdote, lui qui a aussi porté le maillot du Cosmos, pendant une saison (1980-1981).