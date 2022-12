Liga - Les nouvelles promesses d’Ancelotti pour Eden Hazard : vrai ou faux espoir ?

Ces déclarations sont dans la lignée de l’évolution de la situation d’Eden Hazard ces dernières semaines. Pas décisif mais de retour à un niveau plus que correct avec les Diables rouges, il parvient désormais à enchaîner les obstacles les uns après les autres sans que son physique ne fasse des siennes. Il a d’ailleurs profité de son tout dernier rassemblement en équipe nationale pour reprendre confiance et revenir à Madrid avec un visage encore plus conquérant.

La presse espagnole assurait d’ailleurs cette semaine que le numéro 7 avait séduit Carlo Ancelotti durant les entraînements. Mais rien est acquis pour autant, quand on connaît le passif de l’entraîneur merengue avec les promesses de temps de jeu d’Eden Hazard.

"Il va bien, il s’entraîne bien. Il aura sa chance bientôt", disait-il par exemple début octobre, quelques semaines après avoir déclaré qu’Eden Hazard avait "toute sa confiance ". Mais en parallèle, Ancelotti n’a pas transformé ses paroles en actes, puisqu’il n’a donné que 230 minutes de jeu (sur 1 800 possibles) à son joueur.

L’Italien préfère (souvent à juste titre vu leurs performances) utiliser Rodrygo, Vinicius Jr., Asensio ou Valverde pour ses ailes, tout en accordant quasiment un maximum de temps de jeu à Benzema devant. Et les remplacements se font rarement en sa faveur, puisqu’il décide selon la physionomie du match. "Je n’ai pas eu besoin de lui quand nous gagnions 2-1", avait-il par exemple déclaré pour justifier sa non-montée dans un match de septembre, au profit de deux médians puis d’un défenseur.

Pour jouer à la place de qui ?

"Hazard aura un rôle plus important que l’an dernier. C’est difficile de faire le bilan maintenant, il faut le faire à la fin", avait aussi commenté Carletto il y a quelques semaines, laissant sous-entendre qu’il recevrait sa chance plus tard dans la saison pour faire face à l’accumulation des rencontres et soulager les titulaires habituels.

D’ici la fin du mois de janvier, le Real Madrid devra disputer six rencontres. Et le rythme ne baissera pas en février avec le retour de la Ligue des champions. L’idée serait donc d’alterner son trident offensif en ajoutant Eden Hazard dans une sorte de tournante pour ne pas "tuer" le physique des titulaires.

Lorsqu’il sera amené à jouer, l’ancien capitaine des Diables pourra ainsi soit prendre place sur une aile, soit faire souffler Karim Benzema en prenant le poste de faux 9, comme il l’a fait à plusieurs reprises ces derniers mois. Il ne reste plus qu’à voir si toutes ces supputations se concrétiseront pour permettre au Brainois de retrouver le sourire et la joie de faire ce qu’il aime le plus, et enfin accomplir son rêve de bien jouer avec le maillot du Real. Premier élément de réponse ce vendredi soir.