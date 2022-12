Cyclo-cross - Wout van Aert retrouve le succès à Zolder: “J’ai peut-être commis une erreur en prenant deux jours de repos à Noël”

Wout van Aert a parfaitement résumé le cross de Zolder ultrarapide que le Campinois a remporté après avoir dominé toute la course en compagnie de Mathieu van der Poel, l’homme qui avait mis le feu aux poudres.

Dès la fin du premier des neuf tours, les deux hommes possédaient déjà dix-neuf secondes d’avantage sur leurs premiers poursuivants parmi lesquels beaucoup, comme Tom Pidcock, avaient été retardés par la meute entrée, en fin de la longue ligne droite, tant bien que mal dans la pinède. Van der Poel et van Aert avaient fait le trou et jusqu’au bout, ils contrôlèrent leurs poursuivants parmi lesquels Lars van der Haar a fait une excellente opération au classement du Superprestige.

"On ne peut laisser Mathieu creuser l’écart", expliqua le coureur de Jumbo-Visma. "On court comme cela depuis le début de notre carrière. Il en a résulté une course dure. On a vite compris qu’on était de force sensiblement égale. Toute la deuxième moitié de la course, je l’ai passée à réfléchir comment gagner. Je voulais lancer le sprint de loin en étant en deuxième position."

Dans la dernière partie plus technique et accidentée du circuit de Zolder, MVDP tenta de distancer son rival en accélérant à trois minutes de l’arrivée, mais le Néerlandais commit une faute technique et la glissade subie permit à van Aert de se retrouver devant son rival.

"Il a fait une faute et je suis repassé devant", disait encore le champion de Belgique. "J’ai essayé de récupérer puis de lancer le sprint de loin."

On se félicitait à la perspective de vivre alors une revanche du sprint homérique entre les deux champions à l’arrivée du Tour des Flandres 2020, où il avait fallu avoir recours à la photo-finish pour accorder la victoire à van der Poel.

Cette fois, on n’eut pas besoin de consulter le film de l’arrivée car le coureur d’Alpecin-Deceuninck déchaussa à l’entrée de la ligne droite, alors que van Aert avait lancé le sprint. C’est un petit miracle si van der Poel ne se retrouva pas sur le bitume du circuit limbourgeois. Le Campinois revient donc à deux succès chacun (après Mol) dans son duel particulier avec der Poel cette saison.

Il est bien possible que dès ce mercredi soir (départ à 20h45), à Diegem, dans la 6e des huit manches du Superprestige, sur un circuit dont la finale très technique (des poutres suivies d’une descente rapide), le quadruple champion du monde reprenne l’avantage. En raison de la pandémie, la très spectaculaire épreuve brabançonne n’a pas eu lieu ces deux dernières années et Mathieu van der Poel a enlevé consécutivement les six éditions précédentes, d’une épreuve qui manque au palmarès de son adversaire. Heureusement, après avoir souffert lundi à Gavere, Wout van Aert a retrouvé directement de meilleures sensations.

"Ce matin déjà", disait le Belge, "je sentais que j’étais bien mieux que la veille. J’ai peut-être commis une erreur en prenant deux jours de repos à Noël, c’est souvent néfaste pour les sportifs. Pour une fois, j’ai pu garder la tête froide et je n’ai pas commis la moindre faute. Je suis très heureux de cette victoire car ce fut une course usante de bout en bout."