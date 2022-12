Pro League - Convaincante face à Ostende, l'Union finit l'année en beauté

Des longs ballons

Malgré le large score final qui pourrait faire penser le contraire, tout n’a pas été si facile que cela pour l’Union Saint-Gilloise. Malgré une domination claire en première période, les hommes de Karel Geraerts n’ont pas réussi à être réellement dangereux face à un adversaire qui a montré à deux reprises en une semaine qu’il allait encore poser des problèmes à de nombreux clubs de Pro League d’ici la fin de saison. "Ostende nous a bien pressés et a osé jouer au football, analysait le T1 unioniste à l’issue du match. Ils ont mis beaucoup de mouvements dans leur jeu ce qui nous a posé problème. Nous avons joué un football trop direct en première période mais cela ne fait pas partie de notre ADN d’envoyer tout le temps des longs ballons vers l’avant."

Il y aura bien eu l’une ou l’autre occasion, souvent créée grâce à la vitesse d’Adingra à gauche ou celle de Lazare à droite, mais il manquait toujours un petit quelque chose pour prendre l’avance. Ce petit quelque chose est finalement arrivé sous la forme d’un penalty sifflé pour une faute assez légère sur Lazare au retour des vestiaires. "Je n’ai pas encore revu les images, avouait Geraerts alors que son collègue Dominik Thalhammer était encore très remonté sur la décision arbitrale plus d’une demi-heure après le coup de sifflet final. Nous avons peut-être été chanceux sur cette phase mais je suis convaincu que tout cela s’égalise en fin de saison. Je comprends toutefois la frustration de mon collègue car il s’agissait d’un moment-clé dans le match."

Il n’y avait en effet plus qu’une équipe sur le terrain après la conversion du penalty par Teuma. Facile balle au pied, l’Union s’amusait via de belles combinaisons et un jeu de passes qui allait amener le but d’Adingra, après un superbe travail de Boniface, puis celui de Vanzeir. En janvier dernier, l’Union avait débuté l’année 2022 avec une large victoire et une clean sheet, contre Seraing. Presque un an plus tard, l’Union a bouclé son année avec une nouvelle large victoire et une nouvelle clean sheet. Tout en envoyant un message clair à ses concurrents qui ont pour la plupart perdu des points: il faudra à nouveau compter sur cette Union-là, qui sait gérer les matchs et se montrer dangereuse aux bons moments, jusqu’au bout de la saison…