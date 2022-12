Pro League

Au RSCA, on ne va pas faire la fine bouche. On n’avait plus gagné une rencontre de plein jeu depuis le 3 novembre, à Silkeborg. Dans sa course aux play-off, l’opération est réussie.

Mais personne n’est dupe : la production offensive de ce Sporting est faible. Beaucoup trop pour espérer monter bien plus haut dans le classement. Lundi au Mambourg, Riemer a continué ce qu’il avait entrepris à Genk : mettre en place un bloc compact qui ne laisse pas beaucoup d’opportunités à l’adversaire. À part une tête d’Heymans joliment sauvée par Verbruggen et un tir de Nkuba suite à une bêtise d’Amuzu, Charleroi n’a pas été dangereux.

Que le but tombe sur un csc est un beau symbole de l’impuissance anderlechtoise. Sur les 85 premières minutes, il n’y a eu qu’une vraie possibilité, quand Amuzu a tiré sur Koffi alors qu’il était à quatre mètres du but. La sortie du gardien était bonne mais cela a confirmé que Ciske ne sera jamais un tueur.

Le souci, c’est que le noyau du RSCA donne l’impression de n’avoir aucun finisseur. Et là, ça commence à devenir un gros problème. Le choix de l’attaquant au mercato hivernal sera un tournant dans la saison anderlechtoise. Si le choix n’est pas une réussite totale et rapide, il ne faudra sans doute pas espérer grand-chose de plus que le milieu de tableau.

Felice Mazzù, chambré par ses anciens supporters en fin de rencontre mais soutenu par un public carolo positif, avait déjà tiré ce constat pendant l’été sur les terrains d’entraînement de Neerpede. Et il a probablement déjà pensé la même chose depuis son retour à Charleroi.

Les Zèbres souffrent aussi terriblement dans les trente derniers mètres. Là aussi, il faudra investir dans un bon avant-centre en janvier. Il n’est pas trop tard pour encore rêver des Europe Play-Off mais il est temps. Plus que temps. Avec 19 unités en 18 matchs, Charleroi a une moyenne pour se sauver sans souci mais rien de plus.

Vous l’aurez deviné, ce match du Boxing Day était boring. On a vu tellement d’erreurs techniques que la feinte de corps d’Ait El Hadj sur l’unique but donnait l’impression d’être de retour à la Coupe du monde. Mais c’était un mirage. Ce duel des Sporting était l’inverse d’une propagande pour le foot à Noël. Heureusement que les ultras carolos, punis et privés du stade, ont fait un joli feu d’artifice derrière leur tribune. Le seul moment de magie.