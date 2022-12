Cyclo-cross : Vainqueur à Gavere, Mathieu van der Poel répond du tac au tac

Pour la troisième fois, le Néerlandais a remporté l’épreuve de Gavere, une des principales classiques du programme hivernal, reprise cette fois en Coupe du monde. MVDP s’est imposé à l’issue d’une épreuve qui a tourné aux combats de titans entre les deux adversaires et Tom Pidcock, le champion du monde qui s’est mêlé à la lutte pour la victoire durant les trois quarts de la course.

Le Britannique a même pris le commandement après le premier des six tours quand van der Poel, victime d’une crevaison, dut lever le pied. Van Aert, qui n’était pas parti aussi bien que ses deux rivaux, en profita pour revenir, tout comme Michael Vanthourenhout, le meilleur derrière les "trois grands".

À la mi-course, le champion d’Europe finit pourtant par lâcher prise définitivement alors que van der Poel était reparti de plus belle, après un court intérim assuré en tête de l’épreuve par van Aert. L’écart entre le trio d’hommes forts oscilla à l’avantage de l’un puis de l’autre (7 secondes entre les trois à deux tours de l’arrivée) avant que Pidcock d’abord, puis van Aert, ne lâchent prise.

"Je voulais absolument gagner ici, avoua van der Poel ensuite. Je n’étais absolument pas content après Mol. Je voulais un bon résultat mais j’ai crevé après le premier tour et Pidcock a pris l’avantage. Je n’ai jamais paniqué car ce parcours ne ment pas, il est très dur, mais aussi technique. J’ai continué à mon rythme et, en effet, à la fin, les écarts sont importants."

Devant plus de dix mille spectateurs, la 11e des quatorze manches de la Coupe du monde a donc tenu toutes ses promesses et livré un nouvel épisode du duel entre van Aert et son éternel concurrent. "Je n’ai jamais pensé que je pouvais gagner, reconnut le Belge. Dès le départ, je me suis retrouvé en poursuite (il était 12e) , je n’ai jamais trouvé le bon rythme et je me suis surpris en me retrouvant à l’entrée du dernier tour, toujours en lice pour gagner. Je n’ai pas pu accélérer, tant le rythme était élevé. C’était du cyclo-cross au plus haut niveau, tellement dur physiquement qu’il fallait rester attentifs à ne pas commettre la moindre faute technique. Je dois me satisfaire de cette deuxième place qui était ce que je pouvais conquérir de mieux aujourd’hui."

Comme tous les concurrents, Wout van Aert a particulièrement apprécié l’ambiance qui régnait à Gavere après deux saisons hivernales perturbées par le coronavirus. "Quand je suis arrivé quatre heures avant la course et que j’ai vu tous ces gens, j’ai tout de suite compris que ce serait un grand jour, dit le Campinois. Gavere est un classique, qui a trouvé une belle place au calendrier (NDLR: l’épreuve était traditionnellement disputée le premier week-end de novembre) . Il y avait tellement de spectateurs, c’était l’ambiance d’un Mondial. Même si mes jambes ne répondaient pas comme espéré, j’ai continué à me battre grâce aux supporters. Ce fut une belle course."