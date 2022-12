« Un bon cutman doit être calme et méthodique »

"Pour autant, un cutman n’est pas un médecin", nous explique Valon Basha, un ancien spécialiste de boxe pieds poings de 44 ans qui, outre le fait qu’il possède sa propre salle à Bruxelles et entraîne personnellement des boxeurs ou des combattants de MMA, occupe régulièrement, dans le ring ou dans la cage, cette fonction d’ange-gardien trop peu reconnue à son goût.

"Jusqu’il y a peu, en Belgique et même en Europe, on n’avait pas vraiment idée de la signification exacte du mot cutman. Du temps où je boxais, le coach était accompagné d’un ou deux soigneurs et il pouvait prendre un pote à lui ou quelqu’un de sa salle pour tenir le seau. ‘Tu es qui, toi ?’ ‘Je suis le soigneur.’ ‘Mais tu vas soigner quoi, toi, en fait ?’ (rires) Le gars portait le seau et tout ce qu’il savait, c’est qu’il y avait une éponge dedans. Je caricature à peine ! Et vous savez quoi ? C’est de cette manière qu’on fonctionne encore dans 95% des clubs belges aujourd’hui !"

À l’heure où le sport de haut niveau relève de l’ultra-professionnalisation, la situation fait désordre et notre interlocuteur, qui est allé à l’école du renommé cutman irlandais Joseph Clifford, veut absolument la changer. "Se contenter de porter un seau et une éponge, c’est fini."

C’est pour cette raison qu’il a pris l’initiative de créer la société Cutman Belgium, composée d’une dizaine de membres élites dûment formés, et d’organiser des sessions d’information et des formations pour toutes les personnes intéressées. Afin de mieux faire connaître une fonction très spécifique et de généraliser autant que possible les bonnes pratiques.

"Je n’incrimine personne, on ne fait que reproduire les choses qu’on a apprises et qu’on pense être les bonnes, reprend Valon Basha. Moi-même, j’ai parfois pris des amis dans mon coin et, plus tard, j’ai été confronté à différents problèmes, comme des boxeurs à moi qui se fracturaient la main parce que je ne les protégeais pas bien. À l’évidence, quelque chose n’allait pas et je me suis remis en question, j’ai commencé à interroger des médecins, des infirmiers, à faire des recherches. C’est alors que j’ai appris ce qu’était un cutman et que j’ai découvert ce que celui-ci faisait réellement."

Et ce n’est pas uniquement empêcher les hémorragies, réduire les hématomes et réparer les arcades sourcilières ouvertes, même si c’est la partie la plus visible. La pose des bandages sur les mains des boxeurs, avant le combat, fait également partie intégrante du métier.

"Il y a beaucoup de manières différentes de faire et chaque cutman met sa petite touche personnelle. Personnellement, j’enseigne la manière que j’estime la plus simple et la plus efficace. Pas besoin de faire du show, je peux faire les deux mains en dix minutes. Dès la fin du combat, j’enlève les bandages pour inspecter les mains et je demande toujours au boxeur s’il est blessé. Je n’ai pas encore eu d’accident, de main cassée ou même gonflée. J’ai confiance en ce que je fais parce que j’ai été formé par l’un des meilleurs cutmen au monde. On n’est jamais à l’abri d’un accident mais je pense que les risques sont vraiment limités."

Parfois, c’est seulement deux heures avant le combat, dans le vestiaire, que le cutman d’origine albanaise rencontre pour la première fois ses clients. "Certains étrangers font appel à moi quand ils viennent en Belgique parce qu’ils me connaissent de nom. Des exigences ? Les boxeurs en ont tous un petit peu. Certains aiment que les bandages soient souples au niveau du poignet, d’autres les veulent plus rigides – on va alors croiser le tape. Mentalement, c’est important pour eux d’avoir le sentiment d’avoir les mains solides."

60 secondes pour agir: « Plus que deux ouvertures, ça devient compliqué »

Vient alors le combat proprement dit au cours duquel le cutman dispose d’une minute, entre les rounds, pour mettre toutes les chances du côté de son boxeur. "La grande difficulté, c’est que c’est à chaque fois un nouvel épisode. Les boxeurs n’ont pas tous le même nez, certains sont plus endommagés que d’autres, certains yeux se ferment plus vite que d’autres aussi. Bref, il faut être prêt à toutes les situations. Et il faut faire attention dès le début du combat ; on doit être dans l’anticipation. Notre rôle est d’assister le coach mais en étant pratiquement invisible, on ne peut pas le gêner. Comme un seul homme peut être dans le ring, je resterai toujours derrière les cordes si j’ai moins de deux blessures à traiter. Si c’est plus, je demande l’autorisation à l’entraîneur de rentrer. Il faut prendre des arrangements clairs avant le combat."

Avec un temps d’action de 60 secondes, le cutman a intérêt à savoir ce qu’il fait. "Une minute en tout, cela signifie 40 secondes effectives pour essuyer le visage, analyser la situation, arrêter un ou plusieurs saignements, mettre de la vaseline, etc. L’idée est de permettre aux boxeurs de continuer le combat le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. C’est un rôle important, des gars s’entraînent depuis trois mois pour préparer le combat et il y a parfois de gros enjeux. On peut sauver des championnats ! Croyez-moi, personne ne veut être arrêté sur blessure. Mais safety first ! D’abord la santé."

C’est au médecin – ou au coach – que revient, le cas échéant, la décision de mettre un terme au combat. "La plupart du temps, les boxeurs sont reconnaissants pour le boulot accompli… dès lors qu’ils comprennent tout ce que tu as fait pour eux pendant le combat."

Le bon cutman évitera de montrer ses émotions. "Dans le feu de l’action, avec l’adrénaline, le boxeur sait quand il est ouvert mais il ne connaît pas la gravité du mal. C’est le cutman et le coach qui lui servent de miroir en quelque sorte et s’ils montrent leur étonnement ou de la panique, le boxeur va s’inquiéter. Autres qualités: il faut être très méthodique, être capable de prioriser les blessures et rester zen. À partir du moment où un cutman a plus que deux ouvertures, la situation devient très compliquée. Il faut avoir de l’expérience. On n’a que deux mains et il est très facile de s’emmêler les pinceaux. Même des cutmen renommés sont parfois perdus ; ça peut arriver à tout le monde."

Valon Basha comprend aujourd’hui qu’il n’est pas souhaitable de cumuler les fonctions de coach et de soigneur. "C’est une très mauvaise idée. Des entraîneurs croient parfois en savoir plus que leur métier et ils veulent soigner en même temps. Mais en cas de blessure, ils seront vite débordés. Que vont-ils faire ? Donner des consignes et motiver le boxeur ? Lui donner à boire ? Ou tenter de le soigner en manipulant… un essuie d’1,50m ? Au final, ils ne feront rien de bon, c’est illusoire de croire le contraire."