Siebe Van der Heyden l'assure : "Le projet de Marc Coucke m'intéressait"

Un choix de carrière

Après une année de formation au Club Bruges, Siebe Van der Heyden rejoint l’Académie du Sporting d’Anderlecht à 11 ans. Il y reste sept ans, atteignant l’équipe Espoirs mais sans jamais être appelé en équipe première. Durant l’été 2016, le natif de Denderleeuw prend une décision radicale pour la suite de sa carrière : il quitte la maison mauve avec l’envie de faire le grand saut vers le monde des adultes. "À 18 ans, je voulais vivre une expérience au plus haut niveau, explique-t-il. Je ne me voyais pas rester encore deux ou trois saisons dans une équipe Espoirs. Je savais que cela allait être difficile et que je n’allais peut-être pas recevoir beaucoup de temps de jeu mais je sentais que c’était le moment de franchir le pas."

Le problème est que les clubs intéressés par son profil ne se bousculent pas au portillon. Seul Ostende, qui est de retour en Division 1A depuis trois saisons, lui propose un contrat. "Je n’avais en effet pas beaucoup de choix à cette époque, sourit Van der Heyden. Mais rejoindre Ostende n’était pas pour autant un mauvais choix. Le projet mis en place par Marc Coucke m’intéressait vraiment et je sentais que la direction d’Ostende me voulait vraiment."

Deux minutes à Anderlecht

Van der Heyden va vite déchanter. Alors qu’Ostende réalise une grosse saison avec une qualification en play-off 1 et une finale de Coupe de Belgique, le défenseur central prend place plus souvent en tribune que sur le banc des remplaçants. "Durant la première saison, je m’entraînais avec l’équipe première et je jouais avec l’équipe réserve. En tant que jeune, tu ne comprends pas toujours pourquoi tu ne joues pas. C’est très difficile d’accepter une situation pareille à 18 ans. Je me demandais pourquoi je ne jouais pas alors que j’étais convaincu d’avoir des qualités. Cela a tout de même été une bonne expérience car j’ai vu comment des joueurs expérimentés s’entraînaient au quotidien, comment ils communiquaient sur le terrain et en dehors de celui-ci. Tous ces petits détails m’ont permis d’arriver à me faire une place dans le football belge."

Parmi tous ces joueurs expérimentés, un en particulier l’a marqué plus que les autres: David Rozehnal, qui a terminé sa carrière à Ostende après être passé par Bruges, le PSG ou encore Lille. "Il m’a surtout appris à écouter mon corps et à ne pas toujours être à 100 % tout le temps… même si cela fait partie de ma mentalité (sourire). Il m’expliquait qu’il fallait parfois écouter son corps et qu’il ne fallait pas toujours le pousser au maximum. Il m’a aussi beaucoup parlé de ses nombreuses expériences à l’étranger. C’est un gars avec beaucoup d’humilité et qui avait les pieds sur terre malgré sa grosse carrière."

La dernière journée des play-off 1 sera tout de même l’occasion pour Van der Heyden de recevoir ses deux premières et seules minutes avec le maillot d’Ostende. Comme un coup du destin, cette montée au jeu se fera sur le terrain… d’Anderlecht, son club formateur. "Cela m’a fait quelque chose de fouler cette pelouse car j’ai vécu là-bas presque toute ma jeunesse. Faire mes premières minutes en tant que joueur professionnel dans un stade plein à Anderlecht est quelque chose que je n’oublierai jamais de ma vie. C’était aussi une sorte de récompense car cela n’a pas toujours été facile mais cette période m’a rendu plus fort mentalement. Je répète souvent que ces deux années m’ont permis d’être celui que je suis aujourd’hui."

Eindhoven comme bouée de sauvetage

Car sa deuxième saison ostendaise est encore plus compliquée pour lui avec seulement trois matchs vécus dans la peau d’un remplaçant. Durant l’été 2018, Siebe Van der Heyden comprend qu’il sera difficile de se faire une place au soleil et qu’il est l’heure de donner un nouveau coup de boost à sa carrière. "J’étais arrivé en fin de contrat à Ostende et j’avais presqu’aucune offre, se souvient-il. Des clubs comme Knokke ou Dender étaient un peu intéressés mais je ne le sentais pas : si je commençais à jouer à Knokke, je pouvais faire une croix sur une carrière professionnelle. Il fallait me trouver un test quelque part et mon agent en a trouvé un au FC Eindhoven. Après deux semaines de test, j’ai reçu un contrat de 1 000 euros par mois… C’était ma dernière chance de percer dans le football professionnel. Cela s’est bien passé pendant un an et l’Union s’est ensuite intéressée à moi."

Avec le succès qu’on connaît, de la Division 1B jusqu’aux huitièmes de finale de l’Europa League. Nul doute qu’en montant sur le terrain ce lundi soir, Siebe Van der Heyden aura une petite pensée pour ces deux années ostendaises. Et pour ce parcours vers les sommets qui aura été sinueux mais finalement plus que réussi…