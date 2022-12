Matériel: « Entre 300 et 500 € pour une valise »

Les soigneurs de Cutman Belgium disposent d’une petite valise qui renferme le matériel de base pour exercer leur métier: gants stériles, paires de ciseaux, compresses de gaze, tape professionnel, fer médical, vaseline, swabs, adrénaline… " Travailler avec des gants stériles, c’est très important parce qu’on rentre dans la bouche des mecs, on touche des blessures, il y a parfois beaucoup de sang, souligne Valon Basha. Il faut également du tape professionnel et pas celui de 5cm de large qui t’immobilise complètement la main. Pour l’enswell (NDLR: le fer médical), il faut bien sûr savoir l’utiliser. Souvent les soigneurs le gardent en poche et il n’est même pas froid ! Quant à l’adrénaline avec laquelle on imbibe les cotons-tiges, il faut être capable de la doser. Ce sont bien plus que des détails. Pour le reste, j’ai aussi toujours des strips pour de petites ouvertures. Ça évite de perdre des heures à l’hôpital… "