Liège devra encore se passer de ses renforts pour conclure l’année

Pour son dernier devoir de l’année, Liège Basket effectue un déplacement dans le Limbourg ce lundi après-midi. À cette occasion, l’équipe liégeoise ne pourra toujours pas compter sur son nouveau coach ni sur les quatre joueurs américains arrivés en renfort à la suite de la reprise du club par un investisseur US. Ceux-ci ne sont toujours pas qualifiés et attendent donc toujours de voir leur situation administrative évoluer. Quelques détails administratifs restent encore à régler concernant Kevin Tumba également. L’international belge, transféré du Brussels durant la semaine, ne sera probablement pas de la partie non plus.