L’Olympic n’a pas atteint son plein potentiel

Quel est l’état d’esprit actuel du groupe ?

« Il est positif. Nous avions deux objectifs. Le premier était de figurer dans le top 5 à la trêve. Le second était d’accrocher le top 3. Malheureusement, notre rencontre face à Gand a été reportée. Heureusement pour nous, on a pu récupérer nos deux points contre l’OHL pour revenir à la hauteur de la RAAL, juste derrière le Patro et Liège. »

Comment expliquez-vous votre départ un peu plus contrasté ?

« C’est pratiquement un nouveau groupe. Il fallait que les joueurs se découvrent et parviennent à forger notre mentalité actuelle. Cela a pris un peu de temps. Mais une fois qu’on a trouvé la bonne formule, on a pu enchaîner les résultats positifs. »

Avec une belle série de onze rencontres sans la moindre défaite…

« Oui, elle nous a permis de nous replacer au classement. Malgré ce beau bilan, nous occupons seulement la troisième place. C’est la preuve de la qualité de cette série. Il y a de nombreuses équipes qui peuvent s’appuyer sur des groupes compétitifs. On s’attendait à vivre un championnat disputé. C’est le cas. »

Que pensez-vous de la formule de cette saison ?

« C’est plus long. Mais quand on est un compétiteur, on préfère disputer des rencontres avec de l’enjeu que des parties amicales. Il faut simplement gérer ses efforts d’une certaine manière. Le groupe va pouvoir profiter des fêtes, en famille. Mais il devra suivre un programme pour rester en forme. La reprise est déjà proche. On n’a même pas encore terminé la première partie de saison puisqu’il nous reste encore deux rencontres du premier tour. »

Avez-vous un adversaire que vous avez apprécié particulièrement ?

« Il y a de nombreuses équipes très fortes dans cette série. Je pense que tout le monde peut prendre des points. On a pu le voir face à Ninove ou Hoogstraten. Toutes les équipes vont se battre jusqu’à la dernière journée. Pour ma part, j’ai aimé la fraîcheur et le football d’une équipe comme le Sporting B. Elle manque logiquement d’expérience. Mais elle a de belles qualités. »

À ce propos, que pensez-vous de cette formule avec les équipes de jeunes ?

« C’est intéressant. Cela nous oppose à un football différent. C’est plus joueur, c’est plus ouvert, dans le jeu. »

Quelle sera la clé de la suite de la saison ?

« Différents aspects vont rentrer en ligne de compte. Le principal sera la régularité. Dans ce championnat, on ne peut pas se dire que l’on va simplement se méfier des équipes autour de nous. Il faudra prendre un maximum de points contre les formations qui se trouvent derrière nous. La régularité sera la clé de voûte de cette saison, j’en suis certain. Au fil des semaines, il faudra garder les pieds sur terre et continuer à travailler. Le travail, c’est essentiel. »

Vous avez déclaré que ce groupe était loin d’avoir atteint son plein potentiel…

« Je le pense. Selon moi, la moitié des joueurs ne sont qu’à 60 % de ce qu’ils peuvent faire. On va tout doucement les amener à révéler leur plein potentiel. J’espère même que certains parviendront à le dépasser. Dans ce noyau, il y a énormément de qualité. Mais la force de cette équipe, c’est sa mentalité. Elle ne lâche rien. »

Quel est votre objectif ?

« Aller le plus loin possible. L’Olympic est un club historique qui mérite de jouer les premiers rôles. La saison sera longue mais on fera le maximum pour accrocher la meilleure place possible, pour nos supporters, nos dirigeants et nous-mêmes. »