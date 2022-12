Le Spirou conserve son statut de 1er club wallon

Débordés défensivement et au rebond, les Renards retrouvaient heureusement de l’efficacité en attaque pour ne pas sombrer. Le meneur américain Charles Moore faisait honneur à son statut de meilleur joueur montois depuis le début de la saison pour éteindre quelque peu l’incendie et laisser son équipe dans le match au moment de rejoindre les vestiaires (45-36).

Le festival de Rafael Lisboa

Mais à lui seul, même en confiance, le meneur américain ne pouvait pas provoquer de miracle au marquoir. D’autant que la défense montoise éprouvait toujours autant de mal à contenir les assauts adverses. Et c’est Rafael Lisboa qui assommait définitivement les visiteurs en multipliant les bombes à distance. Le Portugais était l’homme de la deuxième mi-temps avec 18 points au compteur et offrait au Spirou une deuxième large victoire cette saison face à Mons. De quoi conserver le statut de premier club wallon et une place dans le top 3 du championnat.

CHARLEROI : 22/39 (2 pts) ; 9/30 (3 pts) ; 16/23 (lfs) ; 37 rbs ; 14 ass ; 25 ftes.

LIBERT 6, M. SAMARDZIC 2, PREPELIC 11, MAKWA 9, KUTA 6, Fogang 10, Schoepen 1, V. Samardzic 0, Lisboa 18, Osaghae 0, Bolavie 0, Jackson 24.

MONS : 20/37 (2 pts) ; 2/13 (3 pts) ; 24/36 (lfs) ; 32 rbs ; 16 ass ; 21 ftes.

MOORE 23, VRABAC 8, MINTOGO 5, BRAXTON 8, GAVRILOVIC 2, Neri 0, Harris 3, Mortant 12, Zubac 9.

Quart-temps : 24-12, 19-24, 23-21, 21-13.