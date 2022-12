Wout van Aert : « Ne me demandez pas de choisir entre le Ronde et Roubaix ! »

Wout, votre équipe a officialisé ce jeudi matin le deuxième volet de votre calendrier de cyclo-cross avec un enseignement majeur : votre non-participation au Championnat de Belgique le 15 janvier. Un crève-cœur ?

Ne pas défendre mon titre n’a pas été une décision difficile à prendre car j’adore toujours autant ce maillot tricolore, il est magique ! Mais dans la vie, il faut savoir faire des choix et après discussion avec le staff, il nous paraissait plus opportun de construire à cette période des bases solides pour mon printemps sur route. Je reviendrai dans les labourés le 22 janvier mais entre le cross de Zonhoven et cette date, j’effectuerai un stage sur route en Espagne.

Sur quelle épreuve effectuerez-vous votre reprise sur route l’année prochaine ?

Ce sera à l’occasion des Strade Bianche, ce qui signifie donc que je ne serai pas de la partie lors du week-end d’ouverture de la saison belge (NDLR: il avait remporté le Circuit Het Nieuwsblad en 2022). Après l’avoir expérimenté ces dernières années, je sais toute l’importance qu’a un stage en altitude dans la construction de ma condition pour le printemps. Et la science a prouvé qu’il était beaucoup plus efficace d’effectuer un séjour de trois semaines en montagne plutôt que de deux. Dès lors, le choix s’imposait à nous puisque j’ai fait du Mondial de cyclo-cross (5 février) mon grand objectif de cet hiver et que j’aurai besoin de souffler quelques jours dans la foulée de celui-ci.

Cette méticulosité dans votre préparation signifie-t-elle que le printemps constituera plus que jamais le grand objectif de votre saison ?

Oui, absolument. En 2023, je veux tenter de gagner le monument pavé qui manque toujours à mon palmarès. Mais ne me demandez pas de choisir entre Paris-Roubaix et le Tour des Flandres (rires)… Cet objectif sera la réelle priorité de ma saison. L’année dernière, cela m’a été extrêmement pénible de devoir déclarer forfait pour le Ronde (NDLR : infection au coronavirus).

Votre équipe s’est d’ailleurs renforcée sur ce terrain avec l’arrivée du Néerlandais Dylan van Baarle, venu de chez Ineos et vainqueur sortant à Roubaix. Comment accueillez-vous ce renfort ?

Avec enthousiasme ! Cela peut apparaître cliché mais au plus on a de bons coureurs dans l’équipe sur ce terrain, au mieux c’est. Et je vous assure que ce n’est pas un discours de façade. Notre noyau était déjà extrêmement solide sur ce terrain avec des gars comme Benoot ou Van Hooydonck pour ne citer que deux noms, mais nous franchissons encore un pas en avant. J’ai toujours considéré Dylan comme un des meilleurs spécialistes des classiques pavées. Son palmarès parle d’ailleurs pour lui.

Ne craignez-vous pas que sa présence puisse parfois vous être préjudiciable dans certaines situations de course ?

Non, je ne vois pas les choses comme ça. Dans cette équipe, il n’y a toujours nécessairement un leader au-dessus du reste du groupe. Avoir plusieurs atouts, c’est cela la plus grande force. L’année dernière, on me posait déjà la même question après l’arrivée de Christophe Laporte. Je crois que nos résultats du printemps ont parlé pour nous…

Vous parlez de l’ambition de gagner un monument au printemps, mais Liège-Bastogne-Liège constitue, elle aussi, une course de cette caste et vous y aviez brillé en avril dernier pour votre première participation (3e). La Doyenne fera-t-elle partie de votre programme de course ?

Non malheureusement. J’ai découvert la saison dernière une épreuve qui m’a immédiatement plu, avec moins de stress que les classiques flamandes et sur laquelle je pense pouvoir briller. Mais je sais aussi qu’elle requiert une préparation spécifique pour espérer la remporte et mon printemps sera déjà long. J’y reviendrai très certainement avec des ambitions dans le futur, mais pas en 2023.

La saison dernière, la conquête du maillot vert sur le Tour de France avait les allures d’une véritable mission. Viserez-vous à nouveau le classement par points sur la prochaine Grande Boucle ?

Il ne constituera pas la même priorité, je me concentrerai prioritairement sur les victoires d’étape en début de Tour et ferai ensuite le bilan des perspectives à mi-parcours. J’ai adoré mon aventure verte en juillet mais je sais à quel point celle-ci est également énergivore. Entre mes ambitions personnelles et celles de Jonas (Vingegaard) pour le général, je n’ai pratiquement connu aucune journée tranquille. Un Tour comme celui-là est vraiment éreintant. Le lendemain de l’arrivée sur les Champs-Élysées, j’étais complètement à plat. Physiquement comme mentalement…

Cette année, la programmation des Championnats du monde sera très particulière puisque le “super Mondial” de Glasgow se tiendra en août, avec la course en ligne des pros au menu du dimanche 6. Soit deux semaines à peine après la fin du Tour !

Oui, cela change la donne. Il faudra donc ne pas sortir de la Grande Boucle totalement cuit et savoir également enchaîner mentalement ces deux grands rendez-vous. Je l’ai déjà fait en 2020 pour le Mondial d’Imola (NDLR : 2e du chrono et de la course en ligne une semaine après le terme du Tour) et pour les JO de Tokyo (2e du chrono, six jours après l’arrivée à Paris). Je suis convaincu que les trois semaines de course de juillet constituent la meilleure préparation pour le rendez-vous arc-en-ciel, mais il faudra gérer les choses avec intelligence. Le dernier vainqueur des Championnats du monde a démontré tous les bienfaits d’un grand tour disputé en amont (rires)…

Le Mondial de chrono se tiendra cette année cinq jours après la course en ligne (11 août). Cet agenda vous permettra-t-il d’être au départ ?

Oui, c’est une chance que je veux saisir, même si je sais que cela allonge encore un peu plus la période durant la laquelle je serai totalement absorbé par de grands objectifs…