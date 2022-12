Standard : un système au cœur des questions

C’était avant tout une question de mentalité, a-t-il observé. Au sujet des choix, il ajoutait : "On a opté pour ce système parce qu’il a été utile en première partie de saison, pour avoir le contrôle avec trois défenseurs. Et on a gagné des matchs comme ça."

C’est vrai, le Standard a remporté huit de ses neuf victoires, en championnat, dans cette configuration et tout le monde s’accordait à dire que c’était une belle trouvaille. Le succès convaincant contre l’Antwerp (3-0), il y a deux mois, avait d’ailleurs été obtenu avec neuf des onze joueurs alignés mardi.

Mais il faut jeter un œil au onze de l’époque, et surtout son déploiement, pour observer un ou deux éléments différents : dans le trio défensif, en championnat, Gojko Cimirot avait pris la place de Kostas Laifis, blessé, laissant Nicolas Raskin devant la défense.

Cimirot n’a pas le même profil que Raskin

Deux observations sont possibles : le trio défensif composé de Dussenne, Bokadi et Laifis a affiché de sérieuses limites contre les Anversois, et ce n’est pas tout à fait la première fois ; Cimirot, repositionné devant la défense, est précieux pour l’équilibre collectif, mais il n’a pas le même profil que Raskin pour créer un lien dans la construction du jeu ou apporter le surnombre.

À gauche, Jacob Barrett Laursen n’a pas le même volume que Donnum, notamment sur le plan offensif. Le médian norvégien, installé dans le trio offensif du cœur du jeu avec Balikwisha et Canak au Bosuil, est d’ailleurs apparu moins consistant, et donc moins dangereux.

1,65 but attendu par match en moyenne, mais 0,11 à l’Antwerp

Tout cela a donné un ensemble peu convaincant, et les Rouches ont fini la rencontre avec 0,11 but attendu, leur plus faible total de la saison. Avant la trêve de la Coupe du monde, et après la défaite contre l’Union (2-3), Ronny Deila avait analysé : "On doit trouver une autre manière de mieux animer le jeu de notre équipe, offensivement. On a des joueurs similaires, notamment au milieu."

Pendant la trêve, Deila et son staff avaient travaillé le 4-3-3. À la sortie du stage, le T1 avait assuré au sujet de ce nouveau dispositif : "Offensivement, on a su se montrer plus dangereux, ce qui était le but recherché."

Il avait toutefois apporté une réserve : "On a un peu trop ouvert notre jeu, ce qui a eu pour conséquence qu’on a concédé trop de contre-attaques." Est-ce cette réserve, et ce qu’il a vu lors de matchs amicaux et aux entraînements, qui l’a refroidi à l’idée de changer radicalement de système pour reprendre le fil de la saison ?

Mark van Bommel, l’entraîneur de l’Antwerp, n’a pas caché qu’il a été lui-même étonné quand il a vu la composition du Standard. "Mais on avait préparé les deux schémas."

Les joueurs liégeois, eux, ont-ils été surpris de travailler pendant trois semaines un système à quatre défenseurs, pour revenir à une défense à trois dès le match de reprise ? "Ce n’est pas une excuse, on connaît parfaitement ce système à trois ou cinq derrière", a tranché Laifis.

Arnaud Bodart n’a pas dit autre chose, mais il a apporté une précision, tout de même : "On a eu du mal à bien sortir de l’arrière et quand c’est plus compliqué à ce niveau, on arrive moins à aller vers l’avant." Le gardien a également glissé que les "adversaires commencent à nous connaître".

Et ils ont compris comment gêner les relances liégeoises, cela s’est vu à Malines (2-0) notamment, dans un match où les sorties de balle avaient été laborieuses. C’est un peu ce qui s’est produit à l’Antwerp, et tout ce qu’il faudra corriger ce vendredi soir à Gand.

Ronny Deila, mardi soir, n’était pas encore trop inquiet sur le manque d’impact offensif. "On a un nombre élevé de buts attendus (1,65 par match, sixième meilleure équipe de la D1A), ce qui est la preuve qu’on se crée des occasions", notait-il.

Avec ou sans Dragus ? Réponse aujourd’hui

Mais il sait que l’animation doit être plus efficiente, et le danger plus varié. L’absence de Philip Zinckernagel, suspendu contre les Buffalos, devra encore être compensée et l’absence prolongée de Raskin, pour les raisons contractuelles qu’on sait, va obliger à trouver une alternative au milieu, donc. Le 4-3-3 peut-il être une solution ? C’est tout le débat du moment.

Il reste, enfin, la question de l’attaquant. Mardi, Dragus a occupé le poste, mais il n’a pas pesé – il n’a réussi que six de ses trente-quatre actions (18 %) – et il n’est pas certain de pouvoir jouer à Gand. L’international roumain passe en effet devant le comité disciplinaire ce vendredi pour s’expliquer à la suite de son attitude après Standard – Anderlecht. Il risque un match de suspension. Si la décision tombe avant 18h et qu’il est sanctionné, il manquera le déplacement à la Ghelamco Arena.

Ce n’est pas un contexte idéal pour préparer une rencontre, mais la pauvre production de Dragus à l’Antwerp a peut-être donné un élément à Deila pour ne pas le faire commencer. Stipe Perica et Noah Ohio semblent être les deux solutions. L’attaquant croate tarde à trouver ses marques, malgré son doublé à Zulte Waregem, et le médian offensif hollandais, bon pendant le stage espagnol, manque de rythme (117 minutes jouées jusqu’ici).

Mais s’il veut éviter de passer les fêtes avec le goût amer de la déception au moment de trinquer, Ronny Deila devra faire les bons choix. De système, et d’hommes.