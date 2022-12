"Roglic a un travail à terminer au Giro", assure Merijn Zeeman le directeur sportif de la Jumbo-Visma

Il n’était pas présent pour en parler, pour commenter ce choix de programme. "Il est retourné chez lui pour des raisons familiales et privées, a commenté le directeur sportif Merijn Zeeman. Mais oui, c’est confirmé. Nous l’avons décidé ensemble, après de nombreuses discussions et analyses stratégiques. Jonas Vingegaard est le vainqueur sortant du Tour de France : il est normal qu’il veuille défendre son maillot jaune l’été prochain. Et nous avons un travail à terminer sur le Giro."

Il fait référence à l’édition 2019, quand Roglic avait débuté le Tour d’Italie en force avec deux victoires d’étape et le port du maillot rose avant de coincer dans le final et de se faire surprendre par Richard Carapaz, devant se contenter de la troisième place à Vérone. "Je pense que c’est la bonne année pour Primoz de retourner au Giro, notamment par rapport au parcours, ajoute Zeeman, évoquant les nombreux contre-la-montre et la dernière semaine très montagneuse. Nous pouvons être confiants avec nos deux fantastiques leaders pour les grands tours."

Vingegaard n’a pas semblé prendre ombrage de cette décision, au contraire. "J’étais content d’avoir Primoz avec moi pour ma première victoire au Tour de France, souligne le Danois. Personnellement, je voulais vraiment retourner au Tour. Ce sera différent d’y aller en tant que vainqueur sortant. J’y aurai à la fois plus de pression, mais aussi moins, car cette course, je l’ai déjà remportée…"

La formation néerlandaise prend donc le pari de séparer ses leaders. "Notre équipe sera toujours super solide pour le Tour de France, termine Zeeman. Nous aurions pu aller au Tour avec Roglic et Kelderman aux côtés de Vingegaard, mais nous sommes convaincus que nous pouvons gagner à la fois le Giro et le Tour." Jumbo-Visma enverra au Giro ses renforts comme Wilco Kelderman, troisième en 2020 et septième en 2014 du Tour d’Italie, mais aussi le solide Jan Tratnik, qui se sacrifiera pour son compatriote Roglic.

Le Slovène sera donc sur la route de Remco Evenepoel au Giro. Le Belge avait déjà lutté contre lui sur le dernier Tour d’Espagne, remporté par le petit prodige belge.