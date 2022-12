Stoffel Vandoorne : « Mon vœu pour Noël ? Devenir champion du monde… de F1 ! »

Stoffel, quel a été le moment le plus fort de votre saison 2022 ? Celui où vous vous êtes imposé dans les rues de Monaco ou quand vous avez été titré champion du monde en Corée ?

Hum, c’est compliqué de choisir entre les deux, car ce furent deux émotions très intenses. En tant que pilote, vous roulez plus pour gagner des courses. Mais bon, c’est un sacre mondial. Donc, j’opterais pour mon couronnement qui était l’objectif de ma saison.

C’est votre quatrième titre en voiture après la F4, l’Eurocup Formula Renault et la GP2. Le plus beau ?

Oui, certainement pour deux raisons. D’abord car c’est le seul qui est mondial. Ensuite parce que la concurrence était plus relevée que dans les formules d’accès à la F1 où vous luttez en général contre deux ou au maximum trois adversaires. En Formula E, j’ai retrouvé tous ces pilotes qui ont gagné et remporté des titres dans les formules de promotion, remporté Le Mans, roulé en F1. Quasi tous les pilotes sur la grille possèdent un solide palmarès.

La saison 2023 a commencé la semaine dernière avec deux jours de tests à Valencia. Qu’en avez-vous retenu ?

Ce n’est sans doute pas le tracé le plus représentatif pour notre discipline, mais ces tests ont été très bons pour nous, car nous étions tout le temps parmi les plus rapides.

Votre objectif l’an prochain sera clairement de défendre avec DS Penske le n°1 acquis cette année avec Mercedes.

Exact. Je veux être champion à nouveau. Je pense avoir rejoint la bonne équipe pour cela. À ce stade, il est difficile de dire quels seront nos principaux rivaux. J’en pointerais au moins trois. D’abord mon équipier Jean-Éric Vergne. Ensuite Mitch Evans chez Jaguar et enfin Maserati possédant le même groupe propulseur que nous.

Votre stratégie restera-t-elle la même ? Marquer le plus souvent des gros points, miser sur la régularité aux avant-postes ?

Je pense que cela reste la meilleure tactique, oui. Je n’ai pas fait les calculs, mais je crois qu’en 2022, le pilote qui aurait terminé cinquième à toutes les courses aurait été champion. Bon, mon but n’est pas de finir cinquième. Je veux gagner des e-Prix. Mais dans certains combats, il faut toujours avoir en tête qu’il est préférable de rapporter des gros points plutôt que de risquer un zéro pointé à la suite d’un accrochage.

La Gen3 est-elle nettement plus rapide que l’ancienne monoplace ?

À Valencia, nous avons déjà tourné une demi-seconde plus vite. Ce n’est pas beaucoup avec 100 kW de puissance en plus. Mais cela s’explique par deux raisons. D’abord, nous ne sommes encore qu’au début du développement et de la compréhension de cette nouvelle auto avec par exemple un nouveau système de freinage tout sur le moteur électrique donnant un ressenti assez bizarre. Ensuite, nous avons abandonné les pneus Michelin pour des Hankook.

Vous aviez voté pour qui pour le Driver of the Year sachant que vous ne pouviez pas mettre votre nom ?

Bertrand Baguette pour son titre Super GT au Japon. Il a fait une super saison après être passé de Honda à Nissan et avoir dû s’acclimater à un nouvel environnement.

Si le père Noël pouvait exaucer un de vos vœux, quelque chose dont on peut seulement rêver le 24 décembre, ce serait quoi ?

Être sacré champion du monde de F1 !

Pas mal pour quelqu’un qui a définitivement tourné la page de la F1…

Je n’y pense plus énormément. Les portes sont fermées. Mais bon, vous m’avez dit si le père Noël avait tous les pouvoirs et que tout pouvait se réaliser.

Après quatre ans dans le rôle de réserviste chez Mercedes, vous allez remplir à partir de 2023 ce même rôle de troisième pilote chez Aston Martin ? Pourquoi avoir décidé de changer ?

J’aurais pu rester chez Mercedes, mais je n’avais plus de futur là-bas. On a déjà vu par le passé que lorsqu’une opportunité se présentait, ce n’était pas pour moi.

Si Fernando Alonso ou Lance Stroll venait à être indisponible sur un GP en 2023, pensez-vous que l’on fera appel à vous ou à Mick Schumacher ?

Si je suis présent sur le GP et donc pas occupé par la Formula E, ce sera moi. Maintenant, je ne peux le garantir à 100 %, car cela reste la F1, un monde où rien n’est jamais coulé dans le marbre.

En 2022, on a fait appel pour les remplacements à Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg ou votre équipier Nyck De Vries, pas trop frustrant ?

Si. Je ne doute pas une seconde être aussi bon que les trois pilotes cités. Mais la F1 est un monde très politique et certains gardent une image pas très positive de moi après deux années McLaren où je n’ai rien pu montrer. Aujourd’hui, je suis champion du monde et je sais que je vaux largement mieux que ce que d’aucuns imaginent.

La FIA a récemment annoncé que les pilotes ne pouvaient plus exprimer d’opinions politiques. En WEC, il a été annoncé que les pilotes ne pourront pas commenter la Balance de Performances. Cela donne l’impression que vous êtes de plus en plus muselés.

C’est le cas et cela ne me plaît pas. Qu’est-ce qu’on peut encore dire à la fin ? Si cela continue, on va devenir des robots. Il est important de pouvoir s’exprimer, de connaître les caractères différents de chacun.

Jérôme D’Ambrosio nous a un jour confié qu’il avait peur de dire des bêtises quand il devait donner une interview à son époque F1. Cela le stressait. C’était également votre cas ?

Il est clair que c’est difficile pour les jeunes pilotes débutant en F1, car tout y est contrôlé. Vous voulez bien faire et craignez qu’une mauvaise déclaration puisse vous être reprochée par le team ou se retourner contre vous. Avant chaque apparition publique ou avec les médias, nous avons un briefing sur ce que l’on peut dire ou pas, les sujets que l’on peut aborder.

On vous a parfois obligé à mentir ?

À mentir, je ne sais pas. Mais je ne pouvais pas toujours vous dire la vérité, ce qu’il se passait réellement en coulisses. Je devais éluder, ne surtout pas critiquer l’équipe.