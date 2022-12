Masters de judo : pour son retour, Charline Van Snick battue d’entrée ce mardi à Jérusalem

La Liégeoise de 32 ans n’avait plus foulé les tatamis depuis le 24 juillet 2021, jour de son élimination aux repêchages des Jeux Olympiques de Tokyo. Toujours 33e mondiale malgré son absence, due à des problèmes physiques et personnels, elle était opposée, pour la première fois en carrière, à l’Allemande Mascha Ballhaus (IJF 18).

Après avoir concédé un rapide premier waza-ari, Van Snick n’a pas pu inverser la tendance. L’Allemande de 22 ans, 3e du Grand Chelem de Paris en 2021, a plié le combat grâce à un 2e waza-ari en moins de 2 minutes.

D’autres représentants belges seront actifs ce mardi en Israël avec Ellen Salens (IJF 34/-48 kg), Mina Libeer (IJF 15/-57 kg) et Jorre Verstraeten (IJF 4/-60 kg).

Mercredi et jeudi, ce sera au tour d’Abdul Malik Umayev (IJF 36/-73kg), Matthias Casse (IJF 2/-81 kg) et Sami Chouchi (IJF 9/-81kg), Toma Nikiforov (IJF 7/-100kg) et Gabriella Willems (IJF 18/-70kg) de disputer cette compétition de fin d’année réservée aux 36 meilleurs de chaque catégorie au ranking de la fédération internationale.