Lucas Prudhomme : "Je signe direct pour être champion avec deux assists"

Sans faire de bruit, le Gaumais est occupé à prendre une place dans le onze de base. Titularisé pour la sixième fois, il prend petit à petit la mesure de Damien Mouchamps et Maxime Cavelier, pourtant sur un petit nuage en début de campagne. "C’est vrai qu’il y a une sacrée concurrence sur les flancs… mais c’est le cas dans tout le reste de l’équipe. La rivalité est saine, car les remplaçants font souvent la différence lorsqu’ils montent au jeu, que ce soit moi ou un autre. Nous, on ne se prend pas la tête avec tout ça et cela se passe pour le mieux."

Dimanche dernier, il n’a cédé sa place qu’à cinq secondes du terme, pour permettre au revenant Abian Arslan de retrouver l’odeur des pelouses. Avant cela, il avait fait la différence sur son flanc, avec une passe décisive, mais aussi beaucoup d’activités sur son aile droite. "Je sens que je monte en puissance, en effet. Je ne connaissais pas ce poste auparavant, mais j’essaie de suivre les consignes de l’entraîneur qui me demande beaucoup de courses vers l’avant, ce qui n’est pas une habitude pour moi. Je suis plus habitué à jouer dans l’axe, mais le couloir droit m’offre plus d’espace car, parfois, mon opposant direct sort de position et laisse donc du champ derrière lui. Plus le temps passe et plus je me fais à ce repositionnement, continue Lucas Prudhomme. Je n’ai pas envie de dire que c’est un vrai départ me concernant à Liège. J’ai toujours tout donné, et ce, depuis mon premier jour ici. Je me sens de plus en plus en confiance."

À un point tel qu’on se demande si son avenir ne se situe pas davantage comme ailier. "Oui, cela pourrait devenir ma place à terme, mais honnêtement, je ne m’en soucie pas. Le plus important, à mes yeux, est d’engranger les minutes, de prendre du plaisir et même si je dois jouer comme gardien, je le ferai. Mais je ne pense pas que Kevin (Debaty) me laissera sa place", rigole-t-il.

Pour poursuivre son ascension, Lucas Prudhomme va devoir soigner ses statistiques personnelles, une donnée indispensable pour espérer grimper d’un échelon. En 650 minutes, il a délivré deux passes décisives (contre Mandel et La Louvière). Un chiffre intéressant, mais qui pourrait être encore plus important lorsqu’on évolue dans une équipe autant en réussite sur le plan offensif. "Honnêtement, je ne regarde pas mes stats. Il y a cinq ans, j’aurais répondu le contraire, mais maintenant, j’essaie juste de me faire plaisir et si cela passe par des buts et des assists, tant mieux. Le plus important reste notre objectif collectif. Personnellement, je signe pour être champion avec deux petits assists." Il ne serait pas le seul à parapher un tel accord…