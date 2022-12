Quel avenir pour le Maroc ?

Cette prouesse, les partenaires de Bono la doivent à leur talent mais aussi à Nasser Larguet. Le principal intéressé ne le dira pas mais le Franco-Marocain a mis en place un projet il y a dix ans qui a porté ses fruits à Doha. "Le mérite en revient à Sa Majesté le roi qui a milité pour que le pays forme à nouveau des jeunes, nous confie-t-il. Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération, a également sa part de mérite. Il m’a suivi dans le projet technique. Je ne cherche aucune reconnaissance. Je n’ai fait que mon travail." Celui qui a quitté la direction technique du Maroc en 2019 incarnait le témoin privilégié pour analyser la réussite des hommes de Regragui et répondre à la question que l’on se pose désormais: le Maroc n’était-il qu’un tube de l’hiver ?

Les origines du succès

Pour bien comprendre les recettes de la réussite marocaine, il faut remonter une décennie en arrière. Le football marocain vit une crise sans précédent. L’équipe nationale vient de manquer la qualification pour le Mondial brésilien. Comme une mauvaise récurrence pour les Lions de l’Atlas, qui ratent leur quatrième Coupe du monde de suite. "Le constat était encore plus noir, se remémore Larguet. Le roi s’est aperçu qu’on ne passait plus le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations depuis 13 ans, à l’instar des clubs marocains qui étaient éliminés directement en Ligue des champions africaine. Il est donc parti du constat qu’on devait retourner à la base avec la formation."

Mohammed VI joint ses paroles aux actes. À Rabat, Sa Majesté fonde une académie à son nom et place Larguet à sa tête. Qu’a-t-elle de si particulier ? "On voit parfois des académies fondées un peu partout dans le monde, mais là, c’était vraiment un projet réfléchi et abouti. Par le passé, on avait exporté des talents en Europe et puis, soudainement, on avait oublié de les former. Le réflexe, c’était de revenir à ce qu’on savait faire."

Fort de 20 ans d’expérience dans la formation en France, Larguet apporte son savoir-faire. Avec une véritable vision stratégique. L’idée, bien sûr, est de former des footballeurs, mais également des hommes. "La réussite d’un joueur ne dépend pas uniquement de son travail sur le terrain. Il doit maîtriser son environnement. On leur enseignait des notions de valeurs de respect, de sacrifice et de travail. L’accent était aussi placé sur les études. L’académie peut se targuer d’avoir 100 % de réussite au bac. Au moins, s’il n’était pas pro, il pouvait s’insérer dans la vie."

La clé du succès

Le résultat est édifiant. Le travail consciencieux de l’équipe dirigée par Larguet et les 13 millions investis par Mohamed VI permettent de faire émerger des joueurs de qualité. Quatre éléments formés à l’académie (Youssef En-Nesyri, Azzeddine Ounahi, Nayef Aguerd et Reda Tagnaouti) ont garni les rangs de la sélection qui a accroché la quatrième place historique au Qatar.

Avec autant de succès, Larguet se voit proposer en 2014 la direction technique nationale à son plus grand étonnement: "J’étais surpris qu’on me propose le poste car ce n’était pas mon métier." Pour se former à son nouveau poste, le sexagénaire veut s’entourer. "Je souhaitais absolument que Jean-Pierre Morlans m’accompagne, qu’il m’apprenne le métier, car il avait été l’un des acteurs de la construction du football français en ayant été l’adjoint d’Aimé Jacquet lorsque ce dernier était directeur technique national."

Le duo duplique à l’ensemble du territoire ce que le regretté Morlans a mis en place en France et ce que Larguet a enseigné comme méthode à l’académie. Quelques mois après son intronisation, Larguet s’attaque cette fois aux cas des binationaux. "Je me suis aperçu qu’on allait les chercher à 18 ans. C’est trop tard. Souvent, les joueurs venaient par défaut car la France, la Belgique ou les Pays-Bas ne les avaient pas choisis."

Grâce aux moyens mis en place par le roi, le DTN s’offre le luxe de bénéficier d’un recruteur dans ces trois pays et en Espagne pour détecter les hauts potentiels que le Maroc ne possède pas. Inutile toutefois de leur octroyer des passe-droits. "Il fallait qu’ils soient plus forts que ce que l’on avait déjà au pays."

Lors des tournois de jeunes en Europe, une sélection composée à deux tiers de joueurs formés au Maroc et à un tiers de binationaux représente les couleurs de la nation. "Cela permettait de voir comment ils se fondaient dans le groupe."

Le cas Hakimi est le plus bel exemple. "J’ai d’abord été voir le Real Madrid où il effectuait sa formation pour les prévenir de notre intérêt. Il est venu avec les – de 16 ans et puis un an plus tard, l’Espagne le repère enfin. Il a eu un gros dilemme."

Face à ce cas, Larguet préfère jouer la transparence, quitte à risquer de perdre un énorme talent. "Je l’ai invité à honorer la convocation espagnole pour qu’il compare afin que son choix soit dicté par son cœur et sa raison. Personnellement, j’ai grandi au Maroc et j’ai été formé en France. Je savais ce que ces jeunes enduraient car je l’avais vécu. La crainte d’Hakimi, c’était de réaliser le choix du cœur et jouer pour le pays de ses parents, car il est né en Espagne, plutôt que celui de la raison. Il se demandait s’il ne perdrait pas la possibilité de signer un contrat avec un club car il avait opté pour une sélection africaine."

Le latéral du PSG honorera la convocation de l’Espagne avant d’opter finalement pour les Lions de l’Atlas. "J’étais heureux qu’il ait pu comparer car je n’aurais pas voulu qu’il nous reproche toute sa vie de l’avoir forcé à choisir le Maroc." Ce travail de longue haleine permet également au Pays du Couchant d’attirer Noussair Mazraoui et Sofyan Amrabat, nés aux Pays-Bas, "grâce à un coach néerlandais".

Ce sont ces méthodes de travail qui permettront de fournir au Maroc une génération dorée.

Un succès permanent ou un feu de paille ?

Après avoir quitté la direction technique nationale du Maroc en 2019, Larguet a-t-il reçu des louanges de la part de ses anciens patrons ? "Je n’ai pas eu de contacts mais je ne cherche pas de gratification. On m’a payé pour réaliser un travail, je n’ai rien fait d’exceptionnel même si les gens trouvent que ça l’est. Ma plus grande reconnaissance, c’est de voir notre roi et notre peuple heureux", commente avec sincérité celui qui a pris les rênes de la DTN en Arabie saoudite.

Reste une question. Le Maroc ne sera-t-il qu’un feu de paille ou l’équipe aura-t-elle un rôle majeur à jouer dans les prochaines échéances continentales et internationales ? "C’est le fruit d’un travail à long terme. Je ne pense pas que cela soit un feu de paille car la formation que l’on a initiée s’est propagée dans les clubs."

La bande à Regragui va-t-elle pouvoir soulever la CAN pour la deuxième fois en 2024, 48 ans après son unique sacre ? "C’est une génération qui a de la personnalité, du cœur et un excellent coach. Leur Coupe du monde était très belle mais elle ne le restera que s’il y a une continuité."

Avec le talent intrinsèque de cette équipe, nul doute que ce ne serait plus une surprise si elle parvenait à rééditer ce si fabuleux mois de décembre.