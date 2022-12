Lionel Messi valait bien cette folie

La finale de Coupe du monde la plus dingue de tous les temps vient de s’achever. L’histoire se chargera d’établir sa place dans le classement des plus belles. Mais par sa dramaturgie, elle a pris de l’avance sur toutes les autres. Et elle est venue consacrer le plus grand talent jamais vu dans ce jeu qui a fini par mener à bien sa quête sur le chemin de sa gloire éternelle.

Les Bleus punis de leurs erreurs

Le lieu commun veut qu’il faut être deux pour que le match soit beau. L’Argentine a été très longtemps toute seule sur le terrain, mangeant son adversaire dans les duels. L’écrasant dans l’intensité. Punissant ses moindres erreurs. Celle de Dembélé qui a défendu comme un attaquant pour provoquer ce penalty aussi finement obtenu par Angel Di Maria que bien tiré par Messi (1-0, 23e). Celle d’Upamecano, coupable d’une perte de balle fatale exploitée par un contre létal en forme de chef-d’œuvre collectif conclu par ce diable de Di Maria (2-0, 36e).

Il fallait alors avoir beaucoup d’imagination pour croire à un renversement de situation. Ou alors une foi inébranlable en soi, tant l’équipe de France jouait alors un mauvais remake du Grand Bleu, en apnée jusqu’à l’entrée très rapide des deux bouées Kolo Muani et Marcus Thuram (41e). Qui lui ont finalement permis de sortir la tête de l’eau. Qui ont magnifiquement guidé Mbappé pour la tirer des abysses où elle se perdait avec un premier tir à la 69e minute.

Le premier a obtenu un penalty (80e), le deuxième a remisé avec justesse ce ballon vers le crack auteur d’une reprise géniale (81e). Pour mieux faire basculer ce match dans l’irrationnel. Dans un combat âpre. Grandiose. Dantesque. Épique au final.

Martinez, qui n’avait pas encore eu d’arrêt à faire, s’est montré impérial devant Rabiot (90e+4). Hugo Lloris diffusait l’impression d’être amoindri depuis son choc avec Romero (10). Il s’est envolé pour sortir cette frappe de Messi (90e+7).

Kolo Muani est passé tout près

Dans ces prolongations qui forgent les destins, qui révèlent les héros, le mano a mano entre Messi et Mbappé s’est poursuivi. Il était quelque part écrit que le septuple Ballon d’or allait marquer cette finale de son talent. Et que celui qui le menacera peut-être un jour allait lui répondre.

Les deux extraterrestres avaient rendez-vous : l’Argentin a cru, après deux sauvetages d’Upamecano devant Lautaro Martinez (105 et 105e+1), avoir le dernier mot quand il a ajusté Lloris (109). Mais même au bord du gouffre, les Bleus ont émergé grâce à leur crack qui s’est occupé de tout ou presque. Sa frappe enroulée a été contrée par le bras de Montiel (118) pour l’envoyer encore défier Martinez. Et il n’a pas tremblé. Son centre a fait parcourir un frisson sur toutes les nuques argentines (120) et il aurait pu faire de Kolo Muani le héros du jour. Lui qui a encore eu cette balle de match qui n’a pas fini de hanter ses nuits (120e+3).

Celles de toute la planète football resteront en tout cas marquées par ce match qui a consacré la légende Lionel Messi. Qui a vu Kylian Mbappé briller. Et qui nous a rappelé à quel point ce sport était un formidable vecteur d’émotions. En forme de folie. Furieuse.