Trois inattendus et des fidèles : qui sont les lieutenants de Lionel Messi ?

Cette année, les lieutenants de Leo Messi ont une nouvelle fois changé de visage. Mais avec parfois certaines surprises. On attendait par exemple Lautaro Martinez, Papu Gomez, Angel Di Maria ou Paulo Dybala pour l’épauler offensivement. Les trois premiers ont toutefois déçu durant la phase de poule, alors que le dernier n’était pas encore prêt physiquement pour tenir ce rôle. C’est ce qui a permis à d’autres de s’imposer.

Les trois surprises

Le choc de la défaite subie face à l’Arabie saoudite (1-2) a eu le don de pousser Lionel Scaloni à changer certaines choses. En plus de renvoyer Papu Gomez sur le banc, le sélectionneur argentin a choisi de renforcer son entrejeu en alignant trois vrais médians. Ce qui a permis à Alexis Mac Allister d’apparaître dans le onze de départ.

Au fil des rencontres, le milieu de Brighton s’est totalement révélé à un niveau auquel on ne l’attendait pas forcément. Avec sa polyvalence, ses facultés de projection et son excellent sens du rythme, Mac Allister a presque fait oublier le forfait de Giovanni Lo Celso, celui qui était attendu pour diriger le milieu de l’Albiceleste.

Sorti de l’ombre grâce à son splendide but face au Mexique, Enzo Fernandez est l’autre titulaire inattendu de l’entrejeu. Le joueur de Benfica, qui n’avait connu que trois sélections avant le début du tournoi, vient d’enchaîner quatre très belles rencontres (avec notamment un assist contre la Pologne) dans un rôle plus défensif mais tout aussi important que Mac Allister. Le médian de 21 ans, qui confirme ses excellentes performances déjà réalisées cette saison au Portugal, a d’ailleurs tapé dans l’œil de Liverpool, notamment.

La troisième surprise est venue de Julian Alvarez, auteur de 4 buts. Le talent de l’attaquant de Manchester City n’était plus à prouver, mais on attendait de le voir à l’œuvre sous la pression du maillot national et des enjeux de ce Mondial. Remplaçant lors des deux premiers matchs, le joueur de 22 ans a renvoyé Lautaro Martinez sur le banc pour les quatre suivants. Et il a surtout donné raison à Lionel Scaloni, en aidant parfaitement Leo Messi pour alimenter le compteur buts. La preuve avec sa démonstration de force en demi-finale contre la Croatie (2 buts, 1 penalty provoqué).

Les fidèles

Les plus anciens compères de Messi, qui savent à quel point le septuple Ballon d’or compte sur cette Coupe du monde, sont peut-être encore davantage acquis à sa cause. “Chacun sait quel est son rôle, personne n’est après le succès individuel. Seul Léo est inabordable, le reste est à son service”, résume Rodrigo De Paul.

En l’absence de Lo Celso et avec la présence des deux éléments moins expérimentés (Mac Allister et Fernandez) à ses côtés, De Paul a reçu encore davantage de responsabilités au milieu. Son gros volume de jeu, son aisance technique, sa qualité de passe et surtout sa solidité physique font du joueur de l’Atletico Madrid l’archétype du bon petit soldat prêt à se sacrifier pour son leader.

“Leo nous transforme en bêtes comme lui”

Grand ami dans la vie de Leo Messi, Leandro Paredes a moins brillé dans ce Mondial. Il avait d’ailleurs perdu sa place de titulaire avant que Lionel Scaloni ne décide de titulariser quatre vrais médians face à la Croatie pour remporter la bataille du milieu contre Modric, Kovacic et Brozovic. Les montées de l’ancien joueur du PSG ont toutefois été précieuses, pour apporter de la vigueur et de la rage à l’équipe.

Défensivement, l’Argentine peut aussi compter sur quelques chiens de garde bien décidés à se mettre au service de sa majesté Messi. “Nous sommes 26 soldats, 26 guerriers”, a lancé Nicolas Otamendi après avoir fait tomber les Pays-Bas en quart de finale. Derrière Messi (35 ans), Otamendi (34) est le joueur de champ le plus âgé de la sélection. Son expérience (il fêtera sa 100e sélection ce dimanche) et sa pugnacité dans les duels sont les garants de la défense argentine.

Le joueur de Benfica est épaulé par Cristian Romero, de dix ans son cadet. Le joueur de Tottenham, qui était en balance avec Lisandro Martinez au poste de titulaire, a gagné en confiance et en sérénité au fil de ce Mondial. Il sera sans aucun doute le prochain leader défensif de l’équipe.

Pour aller loin dans un grand tournoi, il faut également un très bon gardien. Pour ce faire, Emiliano Martinez (30 ans) est un gage de qualité. Celui qui reçu très tard sa chance en sélection (à 28 ans) a notamment été héroïque dans la séance de tirs au but contre les Pays-Bas (2 arrêts).

“Leo nous transforme en bêtes comme lui”, a confié le portier d’Aston Villa. “Il exige un niveau que personne ne peut atteindre, mais vous vous élevez au-dessus de vous-même. Messi m’aide même à devenir un meilleur gardien de but. Comment ? Je ne sais pas, mais j’évolue vers une meilleure forme de moi-même autour de lui.” Voilà qui résume l’esprit de cette équipe argentine, en mission pour sa légende.