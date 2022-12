Grosse cohue à Doha avant la finale de la Coupe du monde: de longues files d’attentes pour accéder au stade (vidéo)

"Dans toutes les stations de métro de Doha et sur les routes autour du stade, c’est actuellement extrêmement chargé", ont rapporté les autorités qatariennes via Twitter. "Cela prend plus de temps pour accéder aux stations, il faut s’attendre à de longues périodes d’attente". Des photos de grandes affluences dans les stations de métro ont été publiées sur les médias sociaux.