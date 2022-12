Coupe du monde : troisième, la Croatie n'en a pas fini

Depuis 1998 et sa première participation, la Croatie a terminé trois fois sur le podium de la Coupe du monde. Seules la France et l’Allemagne (quatre fois chacune) ont fait mieux. "Nous avons prouvé que nous sommes réguliers. La Croatie n’est pas un miracle qui apparaît tous les 20 ans, a rappelé Luka Modric. Nous ne pouvons pas être vus comme une surprise mais comme une puissance du football." Qui n’a pas fini son œuvre. La preuve par trois.

1. Parce que Modric veut continuer

Au coup de sifflet final, cette question est revenue en boucle : cette 162e sélection allait-elle être la dernière de Luka Modric ? Dalic a été le premier à s’exprimer sur le sujet : "Beaucoup vont croire que c’est la fin pour lui mais je pense qu’il va rester avec nous encore longtemps. C’est notre capitaine, notre patron, notre leader et tout le monde le suit. Il a joué de manière fantastique. Il a 37 ans mais a joué comme s’il en avait 25."

Le Ballon d’or 2018 arrive à un moment où, plus qu’un autre, il prend les matchs les uns après les autres. "Mon avenir ? Je ne sais pas si je vais jouer jusqu’à l’Euro en Allemagne. On verra. J’ai besoin d’y aller pas à pas. Je prends du plaisir en sélection. Je pense que je peux encore être performant au plus haut niveau et je veux continuer au moins jusqu’à la Ligue des nations. Cela n’aurait pas de sens de ne pas la jouer. Après, il y aura plus de temps pour penser à l’Euro."

D’ici au Final Four où les Croates affronteront l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas en juin prochain, le milieu aura aussi repris les négociations concernant la prolongation de son contrat au Real Madrid qui s’achève à l’été 2023. Au moment du précédent renouvellement de son bail pour un an, en juin, le milieu n’avait pas caché son envie "de finir sa carrière" au Real. Dans un club où Carlo Ancelotti le voit bien jouer jusqu’à ses 40 ans.

2. Parce que Gvardiol est un symbole

"C’est le meilleur défenseur du monde." Difficile, sur ce tournoi, de donner tort à Lovro Majer quand il évoque Josko Gvardiol. Surtout vu de Belgique. Le gaucher est en tout cas bien parti pour devenir le défenseur le plus cher de l’histoire. Rappeler qu’il fêtera ses 21 ans le 23 janvier prochain donne franchement le vertige. "Magnifique" pour Dalic, le joueur de Leipzig a quitté le Qatar en inscrivant son deuxième but en 19 sélections pour mieux marquer les esprits. Et s’ériger en symbole de cette sélection qui, culturellement, penche au milieu, mais qui, dans le futur, s’annonce aussi très solide derrière avec cette paire Gvardiol – Josip Sutalo (22 ans) très complémentaire.

À leur côté, Josip Stanisic a, lui, joué ses premières minutes en Coupe du monde, confirmant à 22 ans sa progression, lui, le Munichois de naissance qui grimpe les échelons au Bayern qu’il a rejoint en U17. Et s’il a été malheureux sur le but marocain, tout ce qu’a fait Majer (24 ans) transpirait d’une justesse qui le place au milieu en héritier de Modric.

3. Parce qu’elle a de la réserve

"Un beau futur nous attend. Nous avons des jeunes joueurs dans notre équipe et il y a de grands espoirs au pays. Nous avons une superbe formation aussi et à l’avenir, la Croatie n’a rien à craindre." Après avoir parfaitement géré le renouvellement de génération en Russie (18 nouveaux joueurs étaient présents au Qatar), le sélectionneur Dalic se veut optimiste. À raison.

Et forcément, les regards se tournent vers le principal fournisseur de la sélection qu’est le Dinamo Zagreb par lequel dix des vingt-six joueurs qui ont disputé le tournoi ont transité. "Chaque année, nous sortons une future star", a expliqué Tomislav Butina.

Si Livakovic, Sutalo et Orsic doivent bientôt aller voir ailleurs, le club de l’ancien Brugeois possède déjà plusieurs joueurs à fort potentiel. Le départ de Bosko Sutalo (aucun lien avec Josip), solide défenseur central, est déjà programmé pour l’Atalanta. D’autres éléments qui ont brillé cette saison en Ligue des champions ne vont pas tarder à arriver en sélection. À commencer par le milieu offensif Martin Baturina, 19 ans et déjà pisté par le FC Barcelone. Ralf Rangnick a beaucoup regretté que le piston gauche Robert Ljubicic (23 ans) préfère la Croatie à l’Autriche quand Dario Spikic, un autre jeune latéral gauche (22 ans) a déjà la cote. Demeure un manque, celui d’un vrai avant-centre…