Au point de venir “polluer la préparation de la finale de la Coupe du monde”, titre le journal. “Parce qu’il y a eu beaucoup de non-dits depuis sa blessure, d’un côté comme de l’autre, le sujet Karim Benzema est venu hanter la préparation de la finale de Coupe du monde des Bleus.”

Un temps évoqué par certains médias, aucun retour de KB9 dans le groupe France n'a été prévu. Toujours inscrit dans la liste de Didier Deschamps, l’attaquant s’est entraîné avec ses coéquipiers du Real Madrid dernièrement. On pouvait donc penser légitimement qu’il pouvait réintégrer l’effectif pour venir aider ses coéquipiers. “Son forfait a cassé quelque chose, déjà bien fragile, entre Deschamps et l’attaquant madrilène, vu les antécédents. Et si le sélectionneur prolonge avec les Bleus, il faudra une nouvelle fois briser la glace avec KB9, comme avant l’Euro 2021 […]. Encore faudra-t-il, cette fois, que les deux parties aient envie de faire un pas l’une vers l’autre, ce qui n’est pas sûr du tout, alors que le joueur fêtera ses 35 ans lundi”, expliquent nos confrères.

De plus, l’entourage aurait également déploré la gestion de la blessure du dernier Ballon d’or. En cause : une dernière séance beaucoup trop poussée le 18 novembre, veille de sa déchirure au quadriceps gauche. Même si, par un tweet, Karim Djaziri, conseiller historique du joueur, a voulu calmer le jeu: “Je rappelle à certains que demain la France joue une finale de Coupe du monde. Il faut être derrière tous les joueurs qui seront sur le terrain pour nous ramener une 3e étoile et laisser Karim Benzema tranquille. Il sera plus que jamais derrière les Bleus pour lui offrir le titre qui lui manque.”

Du côté du staff, on nie toute forme de défaillance. Karim Benzema était prêt à passer la deuxième. Selon eux, le joueur serait en faute. Les différents membres ont déploré “le manque de communication du joueur, qui donnait l’impression de cacher quelque chose sur son réel état physique”.

Pointée aussi du doigt, la relation désastreuse entre le médecin de l’équipe de France et celui du Real Madrid. Là encore, la communication a été mauvaise et n’a pas aidé à trouver une solution.

Pour toutes ces raisons, DD a choisi de renvoyer KB9 chez lui pour ne pas polluer l’ambiance générale. Une décision que le joueur n’a pas comprise car il voulait rester avec ses coéquipiers. Absent d’une Coupe du monde depuis 2014, le Lyonnais rêvait de participer à la compétition au Qatar et en avait fait une priorité. Pour Benzema, Deschamps et son staff lui ont encore volé son rêve.

Sur les réseaux sociaux, Karim Benzema a également posté un message assez énigmatique qui n’a pas aidé à calmer le jeu. “Cela ne m’intéresse pas”, dit-il sur Instagram.

Désormais, la grande question sera de savoir si le buteur sera présent au stade Lusail ce dimanche à 16h. Selon RMC Sport, Benzema a décliné la proposition d’Emmanuel Macron de faire le voyage au Qatar dans l’avion présidentiel pour assister à la finale du Mondial France-Argentine. D’autres comme Nkunku, lui aussi forfait de dernière minute, Paul Pogba, N’Golo Kanté et Presnel Kimpembe ont accepté cette proposition.