Un vrai… sport d’hiver !

Ce n’est pas nouveau. Le cyclo-cross cherche à se développer, à s’internationaliser et ne plus être une discipline qui ne vit qu’en Belgique et aux Pays-Bas. L’Union Internationale de cyclisme tente depuis plusieurs saisons de sortir des terres historiques de ce sport hivernal, avec les manches de la Coupe du Monde éparpillées dans plusieurs points du monde. Même si cela reste principalement en Europe, hormis les deux manches disputées en début de saison aux États-Unis.