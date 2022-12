La D1 belge penche pour Messi

Il y a d’une part l’envie, et d’autre part une forme de raison. C’est pourquoi le tour d’opinion a été si serré, avec 10 votes pour l’Argentine, 7 pour la France et 1 indécis (*).

Plus qu’un pays, c’est un nom qui est revenu dans les commentaires des joueurs, entraîneurs et dirigeants du football belge, à l’image de Jean-François Gillet, qui observe : "Messi est en mode leader, je l’ai rarement vu aussi patron de son équipe."

Le Courtraisien Faïz Selemani complète : "Il est capable de faire la différence à tout moment, c’est son tournoi." Un sentiment partagé par Zinho Gano (Zulte Waregem), qui aimerait "une victoire de l’Argentine pour couronner l’œuvre de Messi." Le Français de Malines Thibault Peyre souffle : "Malheureusement, je ne pense pas qu’on va gagner, car c’est presque écrit. Messi, pour l’ensemble de sa carrière, et pour la belle histoire, va remporter la Coupe du monde."

Mats Rits avance une explication collective aussi : "Je trouve l’Argentine un cran au-dessus, techniquement, juge le médian brugeois. Il y a une bonne organisation et ils concèdent peu d’occasions." Dimitri de Condé, le directeur sportif de Genk, pointe un autre élément : "Le stade va être plein, avec une majorité de supporters argentins. Cela peut aussi compter."

Jean-François Gillet, lui, a eu du mal à dégager un favori, alors il s’en est remis aux tirs au but. Et à ce compte, l’Argentine a un avantage. "Martinez (NDLR: le gardien argentin) me paraît plus complet, et meilleur dans l’exercice. Il a aussi cette capacité à gagner le duel mental avec le tireur, avant le tir au but."

Pour le Louvaniste Siebe Schrijvers, "le match sera fermé, l’Argentine aura la possession, mais Messi fera la différence." On revient toujours au génial numéro 10, qui ne laisse pas le Gantois Bruno Godeau insensible : "Messi mérite de terminer son chef-d’œuvre de carrière par la Coupe du monde." Un avis partagé par Pietro Perdichizzi (Westerlo) : "Ce serait un bel aboutissement pour sa carrière."

Antoine Bernier (Seraing) se risque au pronostic : "2-1 pour l’Argentine." Pierre Patron, le gardien français de Charleroi, opte pour le même résultat… mais pour la France. "Sans me prononcer sur les buteurs", sourit-il.

"Mais la France sait ce qu’elle fait, et ce qu’elle veut, complète Geraerts. Ce n’est pas toujours beau à voir, mais c’est très réaliste." Pour Boris Popovic (Cercle Bruges), "la France part avec un statut de favori, car il y a plus d’expérience et de joueurs de qualité."

Le Trudonnaire Christian Brüls pointe, lui, la présence de Kylian Mbappé comme élément déterminant, mais il précise : "La France a une équipe où tous les joueurs sont capables de marquer. Leur banc est aussi très fort."

Beaucoup s’attendent à un match fermé, et Fabio Silva confirme : "C’est quasi du 50-50. Mais la France est un rien meilleure." L’attaquant d’Anderlecht est un fan de Cristiano Ronaldo. "Mais je ne suis pas un anti-Messi, ajoute-t-il. J’ai pris du plaisir à le voir jouer, il a été formidable contre la Croatie."

Mais "si le talent individuel peut faire la différence, ce ne sera pas seulement un duel entre Messi et Mbappé", juge Silva, qui met donc une pièce sur la France, tout comme l’entraîneur d’Ostende Dominik Thalhammer : "La France est plus forte, collectivement, en formant un bloc solidaire, avec des individualités capables de faire la différence."

Boris Lambert (Eupen) a aussi une pensée pour Messi, mais "la France a une équipe trop solide". Toby Alderweireld, lui, ne s’est pas prononcé. Et pour cause, puisque le défenseur de l’Antwerp avoue : "Je ne regarde presque pas les matchs (depuis l’élimination de la Belgique), cela me fait trop mal. C’est une très belle finale, elle aurait été plus belle avec la Belgique…"

Ce sera avec Messi, et le foot belge a bien une idée pour la fin de l’histoire…

(*) Le détail des votes :

ARGENTINE : Dimitri de Condé (Genk), Mats Rits (Club Bruges), Bruno Godeau (Gand), Pietro Perdichizzi (Westerlo) Jean-François Gillet (Standard), Siebe Schrijvers (Louvain), Thibault Peyre (Malines), Zinho Gano (Zulte Waregem), Saïf Selemani (Courtrai), Antoine Bernier (Seraing).

FRANCE : Karel Geraerts (Union SG), Boris Popovic (Cercle Bruges), Christian Brüls (St-Trond), Fabio Silva (Anderlecht), Pierre Patron (Charleroi), Dominik Thalhammer (Ostende), Boris Lambert (Eupen).

NE SE PRONONCE PAS : Toby Alderweireld (Antwerp).