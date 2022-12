Hervelle: « Ce qui me plaît le plus ? L’évolution des jeunes »

Autre motif de satisfaction : la qualification pour le dernier carré de la Coupe de Belgique. Une place que les Sambriens sont allés chercher face à une belle équipe de Malines. "Ce n’était pas une rencontre évidente, surtout après notre défaite au match aller, mais les joueurs ont parfaitement réagi. On a décidé de partir avec un groupe jeune et ce genre de rencontre fait partie de leur évolution".

Une académie en plein boom

Et en parlant d’évolution, on peut dire que le projet d’académie porte ses fruits au Dôme. Des joueurs comme Milan Samardzic, Marlon Makwa ou encore Noah Fogang sont devenus les locomotives des jeunes talents qui frappent à la porte de Sam Rotsaert. "Leur évolution, c’est la partie visible de l’iceberg, continue Axel Hervelle. Le travail réalisé par notre staff sur le développement des jeunes est incroyable et je suis très fier de ce que nous sommes en train de réaliser".

De quoi donner des idées aux jeunes pousses de l’académie, surtout après avoir vu des produits carolos comme Samardzic et Makwa porter le maillot de l’équipe nationale belge. "Notre équipe fanion est importante car elle montre que c’est possible d’y arriver. Il ne faut pas oublier des gars comme Prepelic et Lisboa, qui sont aussi très jeunes et qui ont un impact sur le championnat. Tout cela ouvre le champ des perspectives et je peux vous assurer qu’il y a encore quelques joueurs très intéressants derrière".

Un autre Carolo qui connaît une année faste, c’est Nathan Kuta. Avec 11,2 points de moyenne (7,9 l’année dernière) et 6,7 rebonds (contre 5,4), l’intérieur néerlandais est devenu le leader de cette jeune équipe du haut de ses… 22 ans. "Il a eu un déclic en fin de saison. Il a pris conscience de ce que cela voulait dire d’être professionnel. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se construit, et aujourd’hui il est concentré sur son travail et assume ce leadership dans l’équipe qu’il partage avec Alex (Libert)".

Ce week-end, les Carolos se déplacent à Liège, qui n’a que deux victoires au compteur. Des Liégeois qui ont fait l’actualité cette semaine avec l’arrivée d’investisseurs américains prêts à injecter quelques liasses de dollars pour remettre le club sur la carte du basket belge. "Liège était en difficulté financièrement et je dirais que tout apport financier, peu importe d’où vient l’investisseur, est positif pour le club, explique encore le GM du Spirou. Maintenant, il faut voir comment les choses vont évoluer".

En effet, pour le moment, il reste encore de nombreuses zones d’ombre dans cette reprise. "Je ne sais aucunement si ce sera positif ou pas car on manque d’informations. Par contre, je suis vraiment triste pour Lionel Bosco (NDLR : l’entraîneur de Liège a été démis de ses fonctions pour laisser place à Brad Greenberg, un coach texan arrivé dans les valises des nouveaux investisseurs). Je l’apprécie énormément et il a fait un travail incroyable à Liège. Donc, sur l’aspect financier, cette arrivée devrait être positive, mais je suis triste pour Lio".

Tristesse ou pas, ce samedi, il n’y aura pas de place pour les sentiments au moment de monter sur le parquet dans ce qui sent le match piège pour les Carolos. "Il y a un nouvel entraîneur et il va falloir être concentré car on sait que ce n’est pas facile de jouer à Huy, d’autant qu’ils ont repris confiance en se qualifiant en Coupe de Belgique", conclut Axel Hervelle, dont le groupe sera au complet, mis à part le blessé de longue date, Osasumwen Osaghae.